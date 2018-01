Cote d'Ivoire: Emergence du pays à l'horizon 2020 - Les orientations du FMI et de la banque mondiale

Pour elle, la Côte d'Ivoire a un bilan très assaini, un cadre macroéconomique très excellent et à tout pour réussir. « Pourquoi pas un taux de croissance de 15% ! Il y a le cacao, l'anacarde, l'hévéa, etc.

Autorités et partenaires ont tous un rôle à jouer dans la construction de la Côte d'Ivoire nouvelle. Je voudrais voir le pays décoller. On sent le moteur qui vrombit mais ça n'avance pas. ».

A l'en croire, il faut se remettre à l'ouvrage et la croissance à deux chiffres sera possible. « Il faudrait informatiser les services, réduire l'intervention humaine, rompre avec les mauvaises habitudes, renforcer le système judiciaire.

Un pays qui malgré la chute des prix du cacao, les revendications sociales et bien d'autres facteurs qui auraient pu altérer fortement sa croissance, tient débout. Un pays qui avait un taux de croissance négatif en 2011, estimé a -4,7%, se retrouve avec un taux de plus de 8% en 2017, après un taux annuel moyen de 9%, de 2012 à 2016.

L e Fonds monétaire international (Fmi) et la Banque mondiale (Bm) sont unanimes sur les qualités de la Côte d'Ivoire et la solidité de ses fondamentaux économiques. Cependant pour ces deux institutions de Bretton Woods, ce pays a un avenir reluisant s'il sait utiliser les atouts dont il regorge. Le Fmi a même salué les performances économiques ivoiriennes.

