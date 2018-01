Madagascar: Jirama - Hausse effective de tarifs d'électricité

Ava toucherait terre, demain. Un avis de menace est lancé pour la partie Est et Nord-Est. Plus »

Ceci vise en effet à la baisse progressive jusqu'à zéro ariary des subventions étatiques allouées dans sa caisse grâce au relèvement graduel des tarifs et de la réduction du coût de l'énergie. Pour cette année 2018, les subventions allouées à cette compagnie de distribution d'eau et d'électricité est de 209 milliards ariary contre 450 milliards ariary en 2017. La plupart des centrales thermiques fonctionne en ce moment à des fuels lourds.

Les pertes sont estimées à 850 milliards ariary pour l'année 2017, selon les dirigeants de la compagnie de distribution d'eau et d'électricité. Et avec cette révision, la Jirama espère récolter jusqu'à 5 milliards ariary par mois.

Comme prévu, une hausse moyenne de 8,5% est constatée et ce sont les entreprises et industriels du pays qui vont payer le lourd tribut. Les clients haute tension(HT) c'est-à-dire les industriels paieront désormais 710 ariary par kilowattheure d'énergie consommée pendant les heures de pointe au lieu de 645 ariary, 160 ariary pendant la journée au lieu de 144 ariary et 88 ariary pendant la nuit au lieu de 75 ariary.

La hausse est bel et bien au rendez-vous. Les factures d'électricité des ménages , des entreprises et des industriels du pays connaîtront une révision à compter de ce mois-ci. Pour faire face au redressement de la Jirama, l'Office de régulation de l'électricité (ORE) a donné son accord vendredi au nouveau plan tarifaire de

Copyright © 2018 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.