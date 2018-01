Madagascar: Tourisme - Nouveaux handicaps sur le littoral Est

Ava toucherait terre, demain. Un avis de menace est lancé pour la partie Est et Nord-Est. Plus »

Il faut une réhabilitation et c'est le rôle de l'Etat d'assurer cette tâche. Nous assumons très bien nos obligations fiscales. Il est évident que nous réclamions un environnement des affaires favorable à nos activités, ce qui n'est pas encore le cas », nous a confié un opérateur touristique de Toamasina, qui tient à garder l'anonymat. Pour le tourisme dans la région Atsinanana, la galère ne fait que commencer avec l'arrivée du cyclone qui fera certainement des dégâts au niveau des infrastructures, surtout pour celles de l'hôtellerie et de la restauration.

D'après les témoignages, trois véhicules ont roulé en caravane en fin d'après-midi, lorsque des pierres lancées arrivaient de partout, tombaient sur la carrosserie du deuxième véhicule et cassaient le pare-brise du troisième. En effet, c'est le genre d'incident qui décourage les touristes, d'après les opérateurs. En ce qui concerne l'état des routes, des entretiens sont actuellement en cours, mais la vitesse de dégradation semble gagner le dessus. « Les mesures tip top ne sont plus adéquates.

Copyright © 2018 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.