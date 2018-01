Madagascar: Nécessité d'un véritable dialogue

Bien que le mauvais temps s'annonce avec l'entrée du cyclone Ava sur la côte Est, du côté de Sainte- Marie, le climat politique, lui, semble s'être apaisé.

L'appel au dialogue prôné par le Premier ministre a été entendu par les membres des partis reçus par le chef du gouvernement. Les propos tenus par l'ancien président Marc Ravalomanana, lors de ses présentations de vœux à son domicile de Faravohitra, abondent dans ce sens. Le bon sens paraît avoir repris le dessus car le pays n'aura rien à gagner si chacun campe sur ses positions.

Le Premier ministre a déclaré à la fin de l'année qu'il était ouvert au dialogue et il avait joint le geste à la parole, puisqu'il avait invité les différents partis politiques et la société civile à Mahazoarivo. Ceux qui avaient été reçus ont réitéré leurs propositions sur le projet de loi électorale. Ils affirment avoir été écoutés, mais comme d'habitude, ils ont préféré ne pas trop s'étendre sur le sujet. Mais c'est l'ancien président Marc Ravalomanana qui a soutenu la nécessité d'un véritable dialogue, semblant prendre la balle au bond. Ce dernier, après les propos très durs prononcés pour dénoncer le harcèlement dont il se sent victime, a ainsi voulu faire baisser la tension.

C'est donc un esprit d'apaisement qu'il a prôné lors de sa présentation de vœux. Il a assuré que personne n'aurait à gagner d'une crise et que seules, des élections dans la sérénité permettraient de remettre le pays sur les rails. On verra comment va évoluer la situation politique dans les jours à venir. La grand-messe d'Iavoloha de demain permettra de juger de la position du chef de l'Etat qui ne manquera pas d'évoquer le climat sociopolitique actuel. On sera fixé sur les objectifs qu'il s'assigne à court et à moyen terme. Certes, il ne s'agira pas d'un discours programme, mais on pourra voir ce qui attend les Malgaches dans un proche avenir.