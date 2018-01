Madagascar: Nouvel album de Lalatiana - L'âme du « ba-gasy » dans « Dobla sento »

Ava toucherait terre, demain. Un avis de menace est lancé pour la partie Est et Nord-Est. Plus »

Simple. Souvent entourée de nombreux et talentueux musiciens, Lalatiana a cette fois-ci décidé de jouer la carte de la simplicité. Dans « Dobla sento », elle met en valeur avec son guitariste fétiche, Rija Randrianivosoa, l'âme du « ba-gasy ». Elle nous démontre à travers cet album qu'avec sa présence et seulement un instrument en parfaite symbiose, elle peut nous faire rêver. « Dobla sento », pour ceux qui aimeraient découvrir Lalatiana sous une autre facette, est à se procurer au Piment Café Behoririka. Réserver est vivement conseillé, d'autant que pour cette année, Lalatiana ne prévoit encore aucun concert à Mada. Un concert à New-York et un à Montréal sont par contre déjà confirmés.

