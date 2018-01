Madagascar: Fonds Monétaire International - Des cours en ligne pour les ressortissants des pays membres

Ava toucherait terre, demain. Un avis de menace est lancé pour la partie Est et Nord-Est. Plus »

« Les cours sont dispensés en anglais, en arabe, en français ou en espagnol et l'interprétation dans une seconde langue est disponible pour certaines séances, suivant les horaires de cours », explique le responsable au sein du FMI. Il faut croire que ce genre de formation est indispensable pour la Grande Ile, où actuellement, les financements extérieurs pour le développement sont assez importants, mais où la capacité d'absorption pose problème, et les acteurs du développement ont encore des difficultés à concevoir et à mener des projets.

Catalogue. Hier, le siège du FMI a publié un document qui décrit les types de formations à Washington, ainsi que celles administrées dans ses centres de formation régionaux. Ce catalogue décrit chaque formation et donne des informations sur les modalités administratives pour les participants. Il répertorie également les pays éligibles à participer aux formations en ligne et à accéder au site web du centre de formation. En effet, Madagascar figure parmi les pays qui peuvent avoir accès à cette plateforme.

En outre, de nouvelles formations sont lancées en fonction des besoins des fonctionnaires et des acteurs des pays membres du FMI. « Bien que la plupart des cours au siège à Washington soient offerts en anglais, certains sont également offerts en arabe, en français et en espagnol. Le formulaire de candidature en ligne peut être consulté sur www.imf.org/ins/candidature pour les cours en langue française », a indiqué l'institution internationale. Bref, il s'agit d'une opportunité pour les acteurs du développement d'améliorer leurs compétences, en tirant profit de l'expertise du FMI.

