Madagascar: Tempête Tropicale Modérée - Ava touchera terre demain Entre Soanierana Ivongo et Brickaville

Ava toucherait terre, demain. Un avis de menace est lancé pour la partie Est et Nord-Est. Plus »

Rappel. Saisissant l'occasion, Mamy Nirina Randrianarivelo a tenu à rappeler que " le service central de la météorologie est la seule institution habilitée à donner des informations sur la formation, l'évolution ou encore l'existence d'un cyclone ". La responsable de la communication auprès de la DGM d'ajouter que " cette habilitation vient non seulement des rôles et attributions de la Direction Générale de la Météorologie en tant qu'institution publique mais surtout grâce au fait que Madagascar est membre de l'Organisation Internationale de la Météorologie ". Par ailleurs, face au phénomène, l'avis d'alerte verte est donné pour les régions suivantes : SAVA plus précisément Antalaha, Analanjirofo, Alaotra Mangoro et Vatovavy Fitovinany. Etant donnéles rafales emportées par Ava, l'on pourrait s'attendre à des destructions considérables dans les régions concernées.

" La tempête tropicale modérée Ava gagne en force en s'approchant des côtes malgaches ". Ce sont là les propos de Mamy Niriana Randrianarivelo, responsable de la communication auprès de la direction Générale de la météorologie (DGM) lors d'une interview effectuée à Ankorondrano hier. Une annonce qui vient après quelques jours de formation de masse nuageuse dans l'Océan Indien. Située à 320 km au Nord-est de Sainte- Marie et à 230 km au Nord-est d'Antalaha vers 9h (heures locales) hier, Ava se déplace avec des vents moyens atteignant les 75 km/h ainsi que des rafales d'environ 105km/h. Mamy Nirina Randrianarivelo d'ajouter que la tempête tropicale modérée touchera terre entre Brickaville et Soanierana Ivongo mais que l'heure exacte dudit atterrissage reste encore inconnue jusqu' au moment où nous rédigeons.

