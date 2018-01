Madagascar: Rafaeliarison Tsilavina Tageot - De judoka à manager de salle, la reconversion est réussie

interview

De judoka, il est manager de la salle « mytrainingboxfit » maintenant. 33 ans,1m73, marié et père d'une petite fille de neuf mois, il est loin d'être le petit garçon impétueux de Saint-Michel d'avant. Mais on reconnaît l'empreinte Semigany. Interview

« Pourquoi avez-vous choisi le judo en fait ? »

"Etant un ancien élève du Collège Saint-Michel Amparibe, on se devait de pratiquer au moins un sport et vu mon caractère hyperactif, mes parents m'avaient orienté vers le judo car ils avaient entendu que cette discipline permettait de canaliser l'énergie des enfants comme moi. Et c'est à partir de l'année 1995 que j'avais commencé ce sport ».

« Que signifie le judo pour vous maintenant ? »

"Avant, le judo était pour moi un moyen d'évasion, c'est un monde qui me permettait avant tout d'être moi-même, c'était mon monde. Je pouvais honorer mon pays. Et je ne pensais qu'à mon sport. Quand je suis en kimono, je me sentais bien, mon autre personnalité ressortait, ma personnalité de judoka. Mais le judo n'était pas seulement cela car mon club "le Judo Club Saint-Michel" était et sera toujours une partie de ma famille qui m'a permis de connaître ce que c'est que la fraternité, l'entraide, la confiance et la plus importante, la loyauté. Et maintenant, le judo en lui même sans parler de ce qu'il y a autour est, et restera un tremplin qui me permettra d'avancer dans ma vie future car il m'a aidé à connaître ce que c'est que le dépassement de soi. Ainsi que le fait de se relever et de reconnaître ses défauts et ses erreurs après une défaite".

« Et maintenant, où en êtes-vous ? »

" En ce qui concerne ma carrière professionnelle, depuis un an déjà, je suis manager d'une salle de « CrossFit » "MyTrainingBox.fit" qui se situe dans la zone Zital Ankorondrano. Avant cela j'étais vendeur sportif dans un Décathlon, et animateur sportif dans plusieurs enseignes « KeepCool » à Lyon. Les études que j'avais suivies pour pouvoir travailler dans ce domaine sont des études spécialisées en sport dans une faculté à Montpellier et à Lyon UFR STAPS (Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives) dans la Mention: Management du sport ; Tourisme et loisirs Sportifs"

« Parlez-nous de votre salle »

. « La salle où je travaille en ce moment est une salle de « CrossFit ». C'est la première salle qui existe en ce moment et qui est affiliée à la Fédération internationale de « CrossFit ». A part notre discipline principale, les adeptes de sports peuvent trouver chez nous d'autres activités telles que le yoga, le « zumba strong », le « freestyle connection », et le kick-boxing".

« Par rapport au judo, c'est comment ? »

« Personnellement, en tant que pratiquant, je ne mets pas du tout de pression. Je fais ce sport pour être en bonne santé, pour être en contact avec les gens. Mais par contre, je suis vraiment exigeant par rapport aux attentes et aux exigences de nos adhérents".

« Le judoka est-il satisfait ? »

« Pour ce qui est de mon travail, Oui, je peux dire que je suis épanoui à 100% car en plus de travailler dans un domaine que j'adore, j'ai l'occasion de côtoyer beaucoup de personnes de différentes cultures et de différentes nationalités qui ont la même passion que moi: le sport".

« Comment vous en êtes-vous sorti, d'adolescent hyperactif, de judoka impétueux à ce jeune homme posé ? »

« Ce fut difficile mais faisable. Le message que je voudrais faire passer à mes amis sportifs et anciens compétiteurs est : "Si vous avez pu honorer votre pays par votre sport, c'est que vous pouvez réussir tout ce que vous voulez entreprendre. Je remercie ma femme, mes parents qui ont toujours été là pour moi, pour me soutenir dans les bons comme dans les mauvais moments, qui m'avaient toujours encouragé dans mes moments de faiblesse. Mais tout le mérite revient à Dieu qui a toujours été à nos côtés".