Gabon: La famille du football en deuil !

Il a porté à 18 reprises les couleurs du Gabon de 1986 à 1997 et a inscrit 3 buts. Régis Manon n'avait pas définitivement quitté les terrains, puisqu'il fut entraineur de football dans le National Foot ; des clubs tels que US Oyem, le FC Canon 105, Akanda FC. Ces clubs ont tous été dirigés par ce dernier qui s'était également reconverti en consultant. Régis Manon laisse un grand vide au sein de la famille du football gabonais.

L'ANFPG (Association des Footballeurs Professionnels du Gabon), et bien d'autres ont publié des messages de soutien à la famille éprouvée. L'ancien attaquant du National Azingo, qui a notamment évolué en France de 1983 à 1990 du côté de Tours et à l'Union Sportive Joué-Lès-Tours en amateurs, a été durant de nombreuse années, un des ambassadeurs de notre football à l'échelle internationale avec Pierre Aubame Yaya. Celui que l'on surnommait « Bouli Bouli » était avec Aubame Yaya, les seuls à évoluer à l'étranger du temps d'Azingo National, avant de revenir au pays et jouer pour le FC Canon 105 son club formateur, et de prendre sa retraite en 1997.

Alors que la nouvelle année s'annonçait, Régis Manon quitte le monde des vivants le 1er janvier 2018. L'ancien international gabonais de 52 ans n'est plus. L'une des anciennes gloires du National Azingo s'en est allée. Le football gabonais est en deuil et devient orphelin de celui-là qui a fait vibrer les amoureux du ballon rond.

