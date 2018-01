Tunisie: 10.000 jeunes diplômés ciblés

Il s'agit de renforcer la coordination institutionnelle entre les structures gouvernementales au double niveau central et local. A cet effet, un accord de crédit a été signé avec la Banque internationale de reconstruction et de développement (Bird), en octobre dernier, en vue de financer le projet d'intégration économique des jeunes avec une enveloppe de 52.7 millions d'euros.

Les difficultés et handicaps seront traités

Le projet vise essentiellement à améliorer le rythme de création d'opportunités d'emploi décent et d'encourager le lancement de petits projets dans les gouvernorats de La Manouba, Jendouba, Siliana, Kasserine, Kairouan, Sfax et Kébili à travers la présentation de multiples services conçus spécialement pour les demandeurs d'emploi issus des catégories sociales vulnérables dont l'âge se situe entre 18 et 35 ans.

Ledit projet va pouvoir traiter les difficultés et les handicaps rencontrés par les catégories nécessiteuses en vue de les intégrer dans le marché de l'emploi en leur proposant des opportunités d'emploi décent dans les régions ciblées précitées. Ainsi, des services d'accompagnement personnalisés seront fournis aux demandeurs d'emploi bénéficiaires du projet. Le secteur privé sera consolidé dans les zones concernées par le projet en garantissant un climat favorable à la création d'opportunités d'emploi.

En outre, les capacités des parties intervenantes dans le projet seront améliorées en assurant une meilleure coordination entre elles. Le choix des régions dans lesquelles le projet sera réalisé n'est pas fortuit mais relève d'une étude approfondie et de critères précis. C'est que ces régions sont caractérisées par une faiblesse du tissu économique et social, un taux de pauvreté élevé, un développement régional médiocre.

Le projet s'inscrit en symbiose avec les autres projets financés par les bailleurs de fonds. Le projet va concerner 10.000 jeunes directement issus de familles nécessiteuses ou à revenu limité ainsi que les jeunes qui ont commis des actes de délinquance avant de se repentir et les personnes confrontées à des soucis pécuniaires ainsi que les mères sans soutien familial et les travailleurs dans le secteur informel, outre les jeunes chômeurs inscrits dans les bureaux d'emploi depuis des années. Par ailleurs, un appui sera fourni à 250 moyennes et petites entreprises installées dans les régions ciblées.

Ajouté le : 04-01-2018