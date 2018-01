Sénégal: Coopération - Le ministre des Affaires étrangères d'Italie, hôte du Sénégal

Le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Me Sidiki Kaba, et le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale de la République italienne, Angelino Alfano, en visite au Sénégal, procéderont, aujourd'hui à 10 heures 30, à la signature d'une convention d'entraide judiciaire, annonce un communiqué du service de presse des Affaires étrangères. Cette signature aura lieu dans les locaux du ministère des Affaires étrangères.

Selon l'ambassade d'Italie à Dakar, le ministre italien est en tournée au Niger, au Sénégal et en Guinée. Il est accompagné de son épouse et d'une délégation ministérielle.

Ce matin, il aura une réunion de travail avec son homologue sénégalais, Me Sidiki Kaba, et sera reçu en audience par le Président de la République, Macky Sall. Dans l'après-midi, accueilli et accompagné par le ministre de la Femme et de la Famille, Ndèye Sali Diop Dieng, M. Alfano visitera des structures dudit département à Dakar soutenues par la Coopération italienne à travers les programmes Pides et Padess.

Puis, il aura une rencontre avec le ministre de l'Agriculture et de l'Equipement rural, Dr Papa Abdoulaye Seck. Les deux ministres procèderont conjointement à l'inauguration de nouvelles structures et à la remise symbolique d'équipements agricoles prévues par les programmes Pais et Papsen.

Cette visite du chef de la diplomatie italienne est à mettre dans le compte de la traditionnelle attention dédiée par son pays au continent africain, particulièrement à la sous-région de l'Afrique occidentale et du Sahel. Par cette visite, l'Italie se propose de renforcer davantage les liens de coopération qui l'unissent à un partenaire historique et stratégique comme le Sénégal sur un ensemble de dossiers qui relèvent du domaine politique, économique, de la coopération au développement et des relations culturelles, ajoute le document. Le ministre italien quittera Dakar demain en direction de Conakry.