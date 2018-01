Cote d'Ivoire: Conseil de sécurité de l'ONU - Le pays a fait officiellement son entrée

La Côte d'Ivoire, à l'instar de cinq autres pays, à savoir la Guinée équatoriale, le Koweït, les Pays-Bas, le Pérou et la Pologne, a fait son entrée officielle au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies (Onu) en tant que membre non permanent le mardi 2 janvier 2018.

Cette entrée a été matérialisée par la prise de contact des Représentants permanents et des membres du Conseil de sécurité, la cérémonie d'installation des drapeaux des nouveaux Etats membres, aux côtés de ceux des membres actuels du Conseil, et l'adoption officielle du programme de travail dudit Conseil. « La paix et la sécurité sont difficiles à obtenir », a souligné à cette occasion Kairat Umarov, ambassadeur du Kazakhstan, qui assure en janvier la direction tournante du Conseil de sécurité.

Et d'ajouter : « Vous allez avoir une réelle chance de faire la différence ». La Côte d'Ivoire, le Koweït, les Pays-Bas, le Pérou et la Pologne remplacent les six pays que sont l'Egypte, l'Italie, le Japon, le Sénégal, l'Ukraine et l'Uruguay.