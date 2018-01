Mauritanie: Une ONG contre l'esclavage dénonce un durcissement du régime

Depuis plus de deux semaines, les Mauritaniens n'ont plus de journaux papier. La rupture de l'approvisionnement en… Plus »

Il est donc évident d'arrêter les manifestations qui ne sont pas autorisées. En Mauritanie, il n'y a plus d'esclavage, il y a la pauvreté, le chômage et l'ignorance. C'est le fonds de commerce de l'IRA ».

Neuf militants de l'ONG antiesclavagisme ont été interpellés. Parmi eux, plusieurs femmes. Tous ont été relâchés le soir même. L'IRA dénonce un durcissement du régime contre ses militants et plus largement, contre les défenseurs des droits de l'homme en Mauritanie.

« La police était venue en surnombre. Elle a bouclé toutes les issues. Ceux qui ne voulaient pas quitter les lieux ont été carrément battus avec des matraques, ont été traînés et les plus récalcitrants ont été arrêtés », explique Balla Touré, le secrétaire général aux relations extérieures de l'IRA.

