Ile Maurice: Mauvais temps - Un conducteur pris au piège à St-Jean

Ils sont sur le qui-vive et sont inondés d'appels depuis tôt ce jeudi 4 janvier.

Les pompiers ont, en effet, été sollicités à plus d'une centaine de reprises à la suite des grosses averses qui s'abattent sur le pays. S'ils ont été appelés en renfort dans la plupart des cas pour des accumulations d'eau, à St-Jean, ils ont dû venir en aide à un automobiliste qui s'est retrouvé pris au piège à bord de son van.

Selon des renseignements, le véhicule de ce trentenaire s'est retrouvé coincé à proximité du cimetière de St-Jean. Très vite, de l'eau a commencé à pénétrer le véhicule et il s'est retrouvé piégé. Il a toutefois pu être extirpé de son van et est sain et sauf.

Entre-temps, les pompiers ont reçu pas moins de 180 appels entre 4 heures et 11 heures ce jeudi. Ils ont effectué environ une centaine d'interventions. Les régions les plus affectées sont celles de l'est, notamment Flacq, Cité Argy, Camp-Thorel, Quartier-Militaire, Beau-Champs, Lallmatie, Dagotière, Montagne-Blanche et Sans-Souci, entre autres.

Les régions situées sur le plateau central n'ont, elles aussi, pas été épargnées. Les pompiers ont été sollicités à Coromandel, Beau-Bassin, Quatre-Bornes, Palma, Vacoas, Phoenix, Camp-Fouquereau, Curepipe et Pétrin.

Actuellement ,16 équipes sont mobilisées à travers le pays. La hotline 154 a été activée, en sus du 115.