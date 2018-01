Ile Maurice: Maisons inondées - «Sak kout éna lapli, nou léker baté koumadir tam tam... »

Accumulations d'eau, maisons inondées, évacuations, sauvetages in extremis... Depuis les petites heures,… Plus »

L'homme est d'autant plus furieux car, dit-il, cela fait 14 ans qu'il fait face à ce problème. «Sak kout éna lapli, nou léker baté koumadir tam tam», lâche-t-il. Et ce qui le révolte encore plus, c'est que l'eau de pluie se mélange aux eaux usées. «Mo zanfan bizin bous so néné pou li kapav manzé!»

«Pa zanimo ki viv isi mé bann imin!» Colère et frustration sont palpables dans la voix de Jayen Condasamy. À 4 heures du matin, ce jeudi 4 janvier, explique cet habitant d'un appartement de la National Housing Development Company (NHDC) de Riche-Terre, il a dû mettre son épouse et ses enfants à l'abri. De l'eau de pluie s'étant accumulée dans sa maison.

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.