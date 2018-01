Ile Maurice: Le pays sous les eaux

Accumulations d'eau, maisons inondées, évacuations, sauvetages in extremis... Depuis les petites heures, ce jeudi 4 janvier, les pompiers sont au four et au moulin. Les nuages actifs associés à la forte tempête tropicale Ava influencent le temps à Maurice. Et selon la station météo de Vacoas, la situation ne devrait pas s'améliorer de sitôt...

Maisons inondées: plusieurs personnes débarquent au poste de police de Pope Hennessy

Leurs domiciles ont été complètement inondés lors des grosses pluies qui ont commencé à s'abattre sur le pays dans la nuit du mercredi 3 janvier. Excédées et en quête d'une allocation, plusieurs des personnes concernées, qui habitent les régions de Port-Louis, ont débarqué au poste de police de Pope Hennessy, ce jeudi 4 janvier.

L'une d'elle raconte qu'elle n'a eu d'autre choix que de passer la nuit sur un matelas mouillé. Et que ce matin, elle s'est rendue le ventre vide au poste de policepour chercher de l'aide.

Poste-de-Flacq: rivière en crue, route impraticable

Plusieurs endroits de l'île sont sous les averses ce jeudi 4 janvier. Bilan : des maisons inondées, des rivières en crue, la Special Mobile Force et les pompiers sur le qui-vive. À Poste-de-Flacq, une rivière est sortie de son lit, rendant impraticable une route. Plus loin, c'est munie de balai et de broc qu'une famille tente, tant bien que mal, d'extraire de l'eau de sa cours.

Riche-Mare: le terrain de foot submergé d'eau, des maisons inondées

Les dégâts causés par la pluie dans l'Est ne sont pas des moindres. À Riche-Mare, Flacq, le terrain de football de la localité est complètement recouvert d'une eau boueuse. Ainsi que des rues et des maisons de certaines familles. Comme en témoigne cette photo qui fait peine à voir. L'eau a complètement envahi la cour de cette famille avant qu'elle ne pénètre dans sa maison.

Roche-Bois: des eaux usées provoquent une odeur nauséabonde

Les habitants de Roche-Bois font face à une situation fort désagréable depuis ce matin à cause des grosses averses. Pour cause, des eaux usées sont remontées à la surface et provoquent une odeur nauséabonde. Face à une telle situation, la Mauritius Meat Authority, sise à Roche-Bois, a donné l'alerte aux pompiers qui se sont présentés sur place pour évaluer la situation. La Wastewater Management Authority a également été alertée.

Météo: pas d'amélioration nette avant dimanche

Ceux qui pensaient que le soleil serait bientôt de sortie seront déçus. Il faudra patienter encore un peu, notamment jusqu'au week-end. En effet, la station météorologique de Vacoas ne prévoit aucune amélioration du temps, ce jeudi 4 janvier. Même si la forte tempête tropicale Ava ne représente aucune menace pour le pays, ses nuages actifs influencent le temps à Maurice. D'ailleurs, un avis de forte pluie a été émis tôt ce jeudi.