Gabon: Ndendé se dote d'un nouveau château d'eau

Le manque de pression d'eau dans les robinets privés et publics faisait des frustrés au sein de la population. "J'attends quelques semaines pour voir si ça tient" se réserve Adelaïde présente à la cérémonie d'inauguration officielle du second château d'eau de Ndendé.

Et, Ndendé se dote d'un nouveau château d'eau. L'emplacement du nouveau château d'eau est propice pour dominer la ville, a indiqué le Conducteur des travaux, Jean Pierre Makaya de la Société d'électricité de téléphonie et d'eau du Gabon "SETEG". L'extension du réseau d'eau et le renforcement du pompage en eau traitée s'imposaient.

La mise en service officiel du nouveau château d'eau de la commune de Ndendé à plus de 600 km de Libreville a eu lieu au cours d'une cérémonie rehaussée par le ministre de l'eau et de l'énergie, Patrick Eyogo Edzang qu'assistait son collègue de l'agriculture, Yves Fernand Manfoumbi, originaire de la localité (Gabonews) :

