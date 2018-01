Tunisie: Solutions web et entreprises - La performance en un clic !

En Tunisie, des start-up tunisiennes commencent depuis quelques années à s'investir dans ce domaine ; des entreprises dont les prestations nécessitent à la fois un haut potentiel humain et un travail de longue haleine.

M. Mohamed Tounsi, ingénieur, a créé en 2012, une start-up spécialisée dans l'édition de solutions web dans l'optique de répondre aux besoins des entreprises en matière de gestion des données et des mobilités en temps réel. Ce projet, installé au Pôle technologique d'El Ghazala, avait vu le jour après avoir quatorze bonnes années d'études de pointe et de réflexion.

Les produits en résultant s'alignent parmi les plus innovants car les plus aptes à hisser le potentiel d'une entreprise. «Mon objectif étant de donner aux clients légers quasiment les mêmes solutions que celles mises à la disposition des clients riches, mais à des prix nettement plus accessibles. Notre entreprise mise beaucoup sur les compétences tunisiennes. Certes, son effectif est fort réduit. Néanmoins, nos produits apportent une grande valeur ajoutée à nos clients», indique M. Mohamed Tounsi.

Une synergie web / ressources humaines

En effet, les solutions web ou logiciels sur lesquels table cette start up émanent tous d'un concept nouveau, à savoir la création d'une synergie entre les différents acteurs d'une entreprise en les impliquant dans la collecte, la gestion, l'analyse, la récapitulation des données et le suivi des activités s'y référant, et ce, selon une approche participative intégrée.

Il suffit de programmer le logiciel de choix, de sélectionner les modalités requises pour convertir un simple ordinateur en un partenaire officiel de gestion aussi bien des données que des activités et des ressources humaines. «Nous avons instauré un serveur adapté à la gestion de l'activité d'une société de fabrication de bus. Cette solution web permet, en effet, le suivi graphique détaillé de l'activité de production. En consultant le serveur, l'on peut facilement avoir une idée claire sur le nombre des véhicules en phase de fabrication, l'étape de fabrication propre à chaque produit ainsi que les éventuels problèmes entravant la finition d'un autre. Nous pouvons aussi repérer le personnel actif en temps réel, la nature de la tâche sur laquelle se penche chaque employé, et ce, grâce à la technique du pointage. Ce logiciel, poursuit M. Tounsi, garantit la gestion de l'activité de l'entreprise par unité, par agent, par tâche et par suivi, le tout en temps réel».

Les avantages caractérisant cette solution web ne se limitent point à la seule gestion et au seul suivi de l'activité de l'entreprise. En usant de ce produit, l'entreprise optimise et le taux d'implication de ses ressources humaines et la planification de l'ordre de fabrication. Ces deux acquis contribuent nécessairement à une meilleure maîtrise du coût et de la gestion et de la production.

Le patrimoine web : générateur de données

Il est possible, en outre, d'opter pour une pyramide inversée et de tabler sur le matériel numérique basique ou sur « le patrimoine web » pour mettre en place une solution web tout aussi efficace. C'est le cas de la solution «full web», adoptée d'ailleurs par un opérateur de téléphonie mobile et qui consiste à créer une logistique à même de gérer plusieurs entités, plusieurs équipements web. «Il s'agit d'une solution appropriée à la gestion des flux de mouvements et des opérations toujours en temps réel. Elle émane d'une volonté confirmée de rendre virtuel le processus de l'entreprise en matérialisant toutes les étapes via le web. Du coup, explique-t-il, les équipements se délestent de leur fonction primaire d'outils de saisie pour se transformer en des générateurs de données».

Mieux encore, grâce à l'optimisation des Ntic et à l'intégration des solutions web les plus innovantes, il est devenu possible de contribuer sensiblement à l'élan d'une entreprise et l'aider à mieux se positionner sur le marché. «Nous avons apporté une forte valeur ajoutée à un concessionnaire de véhicules qui, en 2014, continuait encore à gérer son entreprise par le biais d'une logistique archaïque. Or, il n'est plus tolérable de faire perdurer des logistiques rétrogrades, fondées sur la paperasse, à l'heure où le virtuel accapare le monde du business », renchérit-il.

D'un autre côté, la création de données et la garantie d'une valeur ajoutée des équipements numériques résultent de l'installation de certains modules destinés à apporter des solutions web, lesquelles sont axées sur l'analyse, le suivi et la synthèse de tous les maillons de la chaîne commerciale. Aussi, les achats, la gestion des contrats, les modalités de paiement et les dépenses par caisse sont-ils analysés dans l'ici-maintenant ce qui résout moult difficultés liées à la caisse, à la comptabilité et au suivi.

La Mauritanie : premier client international

Au bout de cinq ans d'activité, cette start-up purement tunisienne progresse à pas sûrs, enregistrant annuellement une évolution oscillant entre 20% et 30% de son chiffre d'affaires. Elle s'apprête même à exporter ses produits en Afrique et plus exactement en Mauritanie. «Il est plus aisé, pour une start-up, d'entamer son expérience d'exportation dans les pays du sud plutôt que ceux du nord. Cela dit, il s'agit d'un premier pas vers la conquête de marchés internationaux et qui ne sera pas le dernier», indique M. Tounsi. Contrairement aux grandes entreprises spécialisées dans les solutions web, la présente start-up propose des produits innovants à des prix nettement moins gonflés pour permettre aux clients légers -- notamment des start-up -- de bénéficier de ces services.

Ses produits sont vendus à des prix allant de 15 mille dinars (le module) à 150 mille dinars et même plus. «Ce sont des produits qui nécessitent beaucoup de temps et beaucoup d'efforts de la part d'une équipe réduite de jeunes compétences tunisiennes», souligne M. Tounsi. Et d'ajouter que les produits proposés sont des produits tunisiens qui équivalent ceux nettement plus coûteux que proposent les grandes entreprises de logiciels. «Le seul bémol qui nous contraint à travailler dans un climat de stress n'est autre que l'insécurité financière et le manque de bailleurs de fonds susceptibles de donner un coup de pouce salutaire à une entreprise tunisienne innovante. Notre souci est de pouvoir pérenniser l'entreprise en engageant plus de clients-partenaires et de rester au diapason de l'innovation tout en nous assurant quant à la bonne santé budgétaire de l'entreprise», conclut-il.