Tunisie: EGSG-ASM - Duel au sommet

Dans le groupe B, l'OSB, premier au classement, se déplace chez les « 3S », classés 5e. Là aussi, le leader sera au révélateur d'une équipe capable de se transcender face aux meilleurs. Jendouba, le dauphin du groupe B, sera lui aussi à l'épreuve du déplacement du côté de Menzel Bourguiba. Tous deux dans le rétroviseur de l'OSB, ce tandem entend non seulement monter en grade, mais aussi s'emparer du leadership. Pour les autres explications, l'OB, lanterne rouge, reçoit le CSHL, second au classement. Avantage aux Verts quoique... L'AS Soliman, quant à lui, accueille l'ASD, un club à la peine. Enfin, le SCBA affrontera le CS Chebba dans un match qui s'annonce équilibré.

Toujours au sein de la poule A, l'ASK, 5e accueille le SRS, classé 3e. Là, on jouera forcément pour le podium, vu que Kasserine n'a pas encore dit son dernier mot. Bref, le « warm-up » du championnat de L2 n'a pas encore livré tous ses secrets. L'UST, co- 3e, jouera, lui aussi, pour garder la main et «sécuriser» sa place d'accessit. Il affrontera l'ESHS, un club qui n' a pas encore perdu tout espoir de jouer le play-off. Enfin, l'ASA et Zarzouna, les deux derniers du groupe, devront en découdre pour sortir du magma du classement. Quant à l'OCK, il reçoit le CSK, un club fantasque et capable du meilleur comme du pire.

