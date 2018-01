Tunisie: Entre résolutions et vœux pieux

Pour le président de la République, 2018 sera une année «décisive ». L'année sera marquée par l'organisation des élections municipales, « un grand défi à relever pour les partis politiques ».

De plus, « elle sera déterminante pour l'avenir du pays avec l'espoir d'atteindre les 3% de croissance et les grands équilibres financiers ». Enfin, elle permettra le parachèvement de l'installation des instances constitutionnelles, dont notamment la Cour constitutionnelle qui a pris du retard ».

Le chef du gouvernement, Youssef Chahed, estime que « l'année 2018 sera l'année de l'emploi, tout en misant sur l'entrepreneuriat et l'initiative privée. 2018 sera aussi l'année des réformes de la fonction publique et des caisses sociales. Notre mission est d'être au service des Tunisiens et nous y parviendrons, tout en garantissant la sécurité, les services, l'emploi et la prospérité ». Et il affirme que « les Tunisiens doivent comprendre l'importance de la culture du travail et qu'il faut faire des sacrifices pour le pays ».

L'Assemblée des représentants du peuple (ARP) va se pencher, au premier trimestre 2018, sur l'examen d'environ 33 projets de loi proposés par le gouvernement dont 9 projets prioritaires, à l'instar du projet de loi sur le départ volontaire à la retraite et le projet de loi amendant et complétant la loi n°1999-64 relative aux taux d'intérêt excessifs. « L'ARP veille à installer les instances constitutionnelles avant la fin de la présente session parlementaire prévue en juillet 2018 », selon l'assesseur du président de l'ARP en charge de la communication, Mohamed Ben Souf.

Pour la Banque centrale de Tunisie (BCT), 2018 sera « l'année de l'épargne ». Son Conseil d'administration a décidé, mercredi dernier, de maintenir inchangé le taux directeur de la BCT et d'augmenter le taux de rémunération de l'épargne, de 100 points pour atteindre 5% à partir de janvier 2018. « Cette mesure pourrait promouvoir le taux réel de rémunération de l'épargne à un niveau positif, aider à encourager l'épargne et, partant, à renforcer le financement des investissements intérieurs à travers les ressources propres », est-il précisé dans un communiqué.

De son côté, l'Ugtt, par l'intermédiaire de Mohamed Ali Boughdiri, membre de son bureau exécutif, chargé du secteur privé, 2018 doit être « l'année de l'investissement. Il est primordial, avant tout, de résoudre les problèmes sociaux liés aux situations précaires (travailleurs de chantiers, mécanisme 16, mécanisme 20, chômage et autres). Cela passe inévitablement par l'instauration d'un climat des affaires propice à l'investissement et donc l'arrêt des mouvements sociaux ». Le secrétaire général de l'Ugtt, Noureddine Taboubi, a demandé mardi au gouvernement de respecter ses engagements de ne pas augmenter les prix des denrées de base.

En même temps, on apprend que 130 entreprises industrielles ont mis la clé sous la porte depuis le début de cette année jusqu'à novembre, sans compter celles qui s'activent dans les autres secteurs comme le commerce ou celui des services. Le secteur le plus touché est le textile et habillement (68 fermetures), suivi des industries mécaniques (18) et des matériaux de construction (14). Et selon Imed Hammami, alors ministre de l'Industrie, en novembre dernier, des milliers de projets n'ont pas pu être réalisés, à cause de la corruption, de la bureaucratie et de l'absence d'accompagnement. Toutes ces résolutions, ces projections, ces promesses sont à saluer. Encore faut-il qu'elles ne connaissent pas le même sort que les projets non réalisés. On parlera alors de vœux pieux.