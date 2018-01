Tunisie: Hamza Mathlouthi et le plan B !

Après avoir porté la casaque du CA Bizertin, l'attaquant Hassen Harbaoui avait été transféré à l'Espérance Sportive de Tunis, ensuite au CS Sfaxien et à l'US Ben Guerdane sans jamais pouvoir vraiment s'y imposer. Cette fois, le joueur qui est désormais âgé de 30 ans devrait rejoindre Jendouba Sport qui évolue en Ligue 2 professionnelle. Il va y signer un contrat de six mois.

Arrivé au Club Sportif Sfaxien en provenance de la Jeunesse Sportive de Kairouan, l'attaquant Ali Korbi est arrivé au point de rupture avec son équipe et son coach Lassaâd Dridi. Eclipsé par Marzoughui et Sokary, le joueur va très probablement changer d'équipe durant ce mercato. En effet, il aurait reçu des offres de la part de l'US Monastir, du Stade Gabésien, mais aussi de son club d'origine, la JS Kairouan.

