Tunisie: L'investissement et les exportations en priorité

Le Conseiller commercial de l'ambassade du Canada à Tunis, M. Philippe Armengau, a effectué une visite au siège de l'Office de développement du Sud, accompagné de M. Ezzeddine Charni, délégué commercial à l'ambassade du Canada à Tunis et de MM. Walid Rahmani et Zouhair Othmane de la Chambre du commerce et de l'industrie du Sud-Est, et ce, le mercredi 20 décembre 2017.

Le directeur général de l'Office à exposé les attributions de l'ODS dans la promotion de l'investissement privé, les données et la stratégie de développement ainsi que les secteurs prioritaires et prometteuses du Sud tunisien.

Pour des partenariats productifs

Le Conseiller commercial a également insisté sur les possibilités d'établir des partenariats entre les institutions installées au Sud et leurs homologues au Canada, en particulier au niveau de la coopération commerciale en ce qui concerne les achats, l'exportation et l'investissement dans les secteurs suivants des industries alimentaires, des technologies de communication modernes et de l'enseignement supérieur et la formation professionnelle.

Rappelons que la mission de l'ODS consiste, entre autres, à réunir toutes les informations utiles, procéder aux études nécessaires, proposer les mesures en vue d'aider à la définition des politiques en matière de développement en général, choisir des programmes d'investissement public, d'impulsion de l'investissement privé dans les zones de son intervention, assurer le suivi et évaluer les résultats de ces politiques.

Il s'agit aussi d'assister les autorités régionales dans la conception, l'élaboration et l'exécution des plans et programmes de développement dans chaque gouvernorat et de les soutenir dans le domaine de coordination des actions des divers intervenants ainsi qu'en matière d'exécution et de suivi desdits plans et programmes.

L'ODS contribue, de même, à réaliser l'harmonisation des plans et des programmes de développement dans les zones d'intervention de l'Office et élabore, en collaboration avec les structures nationales et régionales spécialisées, des plans et des programmes d'actions complémentaires dans le but de promouvoir et de développer les zones ayant des problématiques spécifiques ou connaissant des difficultés de développement et de veiller à l'exécution des plans et programmes précités.