Tunisie: Jaziri éliminé !

C'est un tournoi qui s'annonce moins sensationnel avec des absences de poids, mais certains joueurs, même s'ils ont perdu des places au classement ATP, restent des valeurs sûres qui donnent au tournoi un attrait spécial.

Défaite de Jaziri

Malek Jaziri, qui a participé au tournoi grâce à une invitation, s'est contenté d'un tour. Il a été battu par le Slovaque Aljaz Bedene, 49e ATP, 7/5 et 6/1. Le premier set a été beaucoup plus équilibré que le second et Jaziri a tout donné dans ce premier set pour le perdre sur le fil sur un break en fin de set. Les efforts de Jaziri deployés au premier set et la qualité de son jeu ont permis au Slovaque de fuser et de remporter beaucoup plus facilement le second set et le match. La qualité du service a fait la différence avec 9 aces pour Bedene (contre 2 pour Malek), aucune double faute pour le Slovaque et 2 double fautes pour le Tunisien.

Même si le taux de réussite de la première balle était meilleur pour le Tunisien (64% contre 58%), Bedene était meilleur au niveau du pourcentage des points gagnés sur la première et la deuxième balles (86 et 43% contre 57 et 30%). Cela s'est consolidé également avec les 6 «breaks» réussis par Bedene, contre 2 pour notre Malek Jaziri. C'est une défaite qui ne pose pas de problèmes, la saison ne fait que commencer. Il faudra faire attention à ne pas perdre encore de places au classement ATP et à sortir du top 100. C'est un classement symbolique qui récompense les efforts de notre joueur. A 33 ans, l'objectif demeure de conserver une place dans le Top 100 et faire de bonnes apparitions dans les tournois. La fin de la saison 2017 (et même la deuxième moitié de la saison) n'a pas été une forte réussite avec la série de défaites qui lui ont coûté des places précieuses au classement mondial. Cela dit, Jaziri doit se préparer pour l'Open d'Australie à partir du 15 janvier.