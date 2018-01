Mali: Route Kangaba-Dioulafoundo-frontière Guinée - Promouvoir le développement local

Les travaux avancent bien et sur 45 ouvrages (petits ponts) programmés sur la route 20 sont terminés et 10 autres sont en cours, ce qui démontre que les travaux avancent à un rythme acceptable ».

Avant d'ajouter : « je constate que l'état d'avancement des travaux est très satisfaisant et cela nous rassure et nous nous permet de mesurer l'ampleur du bienfait déjà de cette route parce que quand nous commencions les travaux, cette zone était totalement isolée en hivernage.

Consciente de ce défi immense à relever, la ministre de l'Equipement et du Désenclavement (actuellement ministre des Infrastructures et de l'Equipement) vient d'effectuer une visite sur le chantier de la construction et de bitumage de la route Kangaba-Dioulafoundo-frontière Guinée.

