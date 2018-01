Togo: Plus de 1535 milliards de F CFA de pétrole produit par le Togo et empochés par le régime de Lomé ?

On se rappelle qu'il y a quelques années, certains médias togolais ont évoqué le sujet. Ce qui a obligé l'Etat à sortir de son silence pour rejeter catégoriquement ces allégations portant sur la production du pétrole par le Togo ou non.

Et, qu' « en termes de montant, en pondérant les quantités produites avec les prix moyens annuels du baril, le Togo a enregistré 2 791 002 946 dollars soit 1 535 051 620 300 FCFA ». Et quelle est la destination de cette manne vu que l'on soutient toujours au niveau du régime de Lomé que le pays ne produit pas de pétrole, et en voyant les recettes nationales, il n'y a aucune trace d'un tel apport au budget national ? En tout cas, dit le responsable de Veille Economique, « un jour, nous saurons si ces ressources atterrissent au trésor national ».

