Congo-Brazzaville: Technologies de l'information et de la communication - L'évolution du numérique au Congo débattue par des jeunes

La sujet a été au coeur des échanges pendant la deuxième édition de la semaine des conférences aux métiers de l'informatique dénommée la « Week Tech Cami », qui s'est achevée récemment à Brazzaville.

La « Week Tech Cami », consacrée aux métiers de l'informatique, est organisée chaque année et plus précisément au mois de décembre par le Centre d'application aux métiers de l'informatique (Cami). La deuxième édition qui a eu pour thème « Pour quelle métiers de l'Informatique es-tu fait ? » a été couplée avec la cérémonie de remise d'attestation. Les participants ont eu des rudiments nécessaires pour leur orientation et leurs objectifs. D'autant plus que la « Week Tech Cami » leur a permis également de rencontrer et d'échanger de front avec les professionnels du numérique, de se connaître, de partager leurs expériences et leurs compétences, mais aussi de réfléchir et débattre sur des cas pratiques concernant l'évolution du numérique en République du Congo ainsi que les débouchés y afférents.

Durant trois jours, les apprenants ont navigué sur les ateliers thématiques, à savoir la maintenance des ordinateurs ; les Macros ; le Design ; la création des sites Web, des jeux vidéo et des logiciels ; l'administration des bases de données ; la création des applications mobile (Android et IOS) et la mise en place d'une architecture client-serveur.

Ces journées ont été donc, selon l'un des participants, des occasions riches en conseils et astuces pour apprendre tous les secrets du métier qu'ils visent.

Pour le coordonnateur du Cami, Arsène Vembe Moukouma, la « Week Tech Cami » est un espace qui a pour vocation de promouvoir et de vulgariser les métiers de l'informatique. Elle se veut être un véritable carrefour des passionnés et des professionnels du monde numérique, un point de rencontre, d'échange et de partage sur les avancées vertigineuses de la technologie numérique. Elle est aussi un lieu d'apprentissage et de découverte des non-initiés dans le domaine de l'informatique.

« Notre centre a une tradition d'exigence et d'excellence avant de décerner son attestation. Les technologies de l'information, l'innovation, étant des atouts pour le développement économique et surtout du numérique au Congo, le Cami entend mieux préparer l'avenir des jeunes congolais», a déclaré son coordonnateur. Il a invité tous ceux qui sont intéressés à rejoindre ce centre pour les formations aux métiers, précisant que la rentrée est prévuele pour le 8 janvier.

Signalons que bien avant la cérémonie de clôture, deux projets en infographie ont été présentés. Il s'agit notamment des modèles du catalogue du styliste Kachidi par l'apprenant Cyr Sikouet et du projet d'un apprenant en Accesssur à la gestion des lycées commerciaux par l'apprenant Willy Ouadiabantantou.

Aussi, vingt-huit apprenants dont trois en infographie, sept en deuxième niveau bureautique, dix-sept en premier niveau bureautique et un en Access bureautique ont été attestés. Gyl Tchimbabelela a été déclaré major en bureautique avec une note de 25/30.

Cette deuxième édition la « Week Tech Cami » s'est achevée en présence du directeur départemental de la formation qualifiante au ministère de l'enseignement technique, Maximin Ngampika.