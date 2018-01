Sénégal: Me Aïssata Tall Sall après son exclusion du Ps - «C'est une décision nulle et non avenue»

Suite à la décision de la direction du Parti socialiste de rayer de ses rangs 65 de ses membres, la présidente du Mouvement « Osez l'avenir », Me Aïssata Tall Sall, par ailleurs député-maire de la ville de Podor, a vivement réagi, hier, pour s'inscrire en faux contre les auteurs de cette mesure qu'elle a qualifiée « inique, nulle et non avenue ».

La décision prise, samedi dernier, par la direction du Ps et excluant Me Aïssata Tall Sall et 64 de ses camarades n'est pas du goût de la présidente du Mouvement « Osez l'avenir ». La député-maire de Podor a rompu son silence religieux dans lequel elle s'était emmurée depuis. « Contrairement à la direction du Parti socialiste (Ps), j'ai beaucoup de respect pour le peuple sénégalais. La direction a attendu le 30 décembre pour perturber une ambiance de fête, une ambiance de retrouvaille familiale pour annoncer notre exclusion. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas voulu me prononcer sur cette affaire ni le 24 décembre, ni le 31, ni le 1er janvier », a-t-elle déclaré hier sur la Rfm.

Considérant que c'est la direction du Ps qui a tout planifié et « organisé dans une frayeur que rien ne justifie », elle a ainsi jugé cette décision d'exclusion comme étant « nulle et non avenue ».

A l'en croire, cette « décision est inique, nulle et non avenue ». Pour étayer son propos, Me Sall a estimé qu' « elle est inique dans la mesure où cette direction du Ps, dans une fuite en avant, a organisé et orchestré une décision que rien ne justifie. Je ne sais de quoi elle a peur venant de nous. Elle n'a jamais voulu nous convoquer. Et de façon inique et unilatérale, elle a pris cette décision. Cette décision est non avenue et unilatérale, parce que jamais nous n'avons été entendus. Les textes du Ps organisent la prise de sanctions quelle que puisse être celle-ci ».

Poursuivant sa plaidoirie, elle relèvera les exceptions et autres raisons qui fondent la nullité de la mesure la sanctionnant. « Les textes du parti organisent la prise de sanction quelle que puisse être cette sanction, qui recommande que les auteurs de la sanction soient convoqués et entendus, même s'ils ne sont pas écoutés », a-t-elle plaidé.

Aussi, n'ayant, à ce jour, reçu aucune notification, aucune lettre attestant de son exclusion du Ps, la patronne de « Osez l'avenir » attend cet acte pour dévoiler la conduite à tenir, annoncer sa feuille de route politique. « Jusqu'au moment où je parle, personne ne m'a notifié que je suis exclue du Ps. Pour l'instant, je n'accorde aucun crédit à ce qu'ils ont annoncé au Bureau politique. Quand la décision me sera notifiée, en ce moment, la direction du Ps en sera pour ses frais et nous allons user les voies et recours », a-t-elle fait savoir.

Non sans préciser que « ce n'est pas qu'on veut rester au sein du parti, mais nous voulons que ces responsables comprennent que nous sommes dans un pays de droit ».