Sénégal: Lamotte, un juge professionnel !

Depuis un certain temps, l'indépendance de la justice fait débat au Sénégal. Les magistrats faisant l'objet de nombreuses critiques. Certains soutiennent que c'est normal. Ils le disent. D'autres pensent le contraire. Ils le défendent. En tout état de cause, ce débat contradictoire n'est pas forcément mauvais pour l'institution judiciaire. Et il est même heureux qu'il en soit ainsi dans un pays qui se veut démocratique et soucieux de préserver la dignité humaine, les droits de l'homme. Les critiques, les récriminations visant Dame justice sont donc recevables. Pas de désaccord là-dessus.

Mais au vu de ce qui s'est passé, hier, à l'audience spéciale statuant sur l'affaire Khalifa Ababacar Sall, député-maire de Dakar, il y a de quoi relativiser. Et c'est Malick Lamotte qui nous emmène à le dire. Ce magistrat a prouvé qu'il n'a pas usurpé sa réputation de juge professionnel, rigoureux, respectueux et soucieux de rendre la justice. Le caractère « très sensible » du dossier ne l'a nullement perturbé. Du début à la fin de l'audience d'hier, il est resté disponible, brillant, incroyablement serein. Son comportement a véritablement séduit tout le monde. Pourfendeurs comme partisans de l'édile de la capitale. Calme et courtois, mais surtout doté d'une forte capacité d'écoute, le président Malick Lamotte a rarement interrompu les avocats.

Et quand il le fait, c'est juste pour rappeler les principes de droit qui doivent guider la bonne marche des travaux. « Nous allons faire tout notre possible pour rendre ce dossier propre », a-t-il promis. Au vu de son attitude si proffessionelle, on peut parier qu'il tiendra promesse. Et il ne peut en être autrement le 23 janvier prochain. La démarche pédagogique du juge Lamotte est rassurante. Reste à prier pour que dans ce dossier le droit et la justice priment sur les sentiments, le sensationnel et la politique. Pour que la défense et la partie civile observent la même sérénité que celle affichée par le brillant juge. Prier enfin pour que l'institution judiciaire ne sorte pas affaiblie de ce procès. En attendant, disons bravo au juge Malick Lamotte. Bravo d'avoir posé les jalons d'un procès juste et équitable.