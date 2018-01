Cote d'Ivoire: "Noël Magic O'Village" - Plus de 13.000 enfants de 24 localités comblés

Aujourd'hui, le monde se digitalise, et la Fondation Orange Côte d'Ivoire permet aux couches vulnérables de développer leurs compétences et leurs connaissances grâce à un nouveau programme de la Fondation Orange dénommé « Education Numérique » initié depuis 2014 dans ses filiales. Il se décline en 3 projets que sont les Ecoles Numériques pour les élèves; les Maisons Digitales pour les femmes; les Fab-Labs Solidaires pour les jeunes déscolarisés.

Créée le 26 novembre 2006, la Fondation Orange Côte d'Ivoire a pour principales missions de valoriser et enrichir l'image citoyenne de l'entreprise éponyme, à travers des actions sociales pour contribuer au bien-être des Ivoiriens, améliorer des relations humaines à travers des projets de rapprochement, d'écoute et de dialogue, impliquer les salariés d'Orange Côte d'Ivoire dans les actions sociales.

"Noel Magic O'Village", faut-il le préciser, intervient dans le prolongement de "projet village" initié depuis 2012. Cette opération vient clore en beauté les inaugurations des villages ayant bénéficié relativement à la politique de responsabilité sociétale d'entreprise (Rse) visant à réduire la fracture numérique et permettre l'accès aux structures éducatives, sanitaires et culturelles de base de l'année 2017, avec Maboguyé (S/PTapéguia - Issia) comme dernier village, inauguré le 16 décembre 2017.

La Fondation Orange Côte d'Ivoire a mené l'opération "Noel Magic O'Village" du 19 au 28 décembre 2017, afin de permettre aux enfants de plusieurs villages de Côte d'Ivoire, de vivre la magie de Noël à l'occasion des fêtes de fin d'année. « Parce que vivre c'est partager et parce que la joie d'un enfant est tout aussi fondamentale pour la Fondation », plus de 13 000 enfants ont reçu chacun un cadeau.

