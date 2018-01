Sénégal: Diaspora - Mascarade, cavalcade et parade

Dire que 2017 a été une année marquante serait une litote. On n'en dira jamais assez en dénonçant la regrettable crise migratoire, en prévenant contre une posture trop partisane des premiers députés de la diaspora et en regardant, de manière béate de fierté, la marche des Sénégalais et Sénégalaises à l'étranger dans l'innovation technologique, le sport et la culture.

La mascarade

La crise migratoire avec des milliers de morts africains (dont de nombreux Sénégalais), déclenchée subrepticement par la Libye d'après Mouammar Kadhafi a pris une autre tournure avec le reportage de la chaine de télévision américaine CNN.

On y voit une scène de vente de Noirs rappelant l'esclavage. Les atermoiements des dirigeants africains et leur lenteur à prendre en compte les questions liées à l'émigration de la jeunesse du continent ne doivent pas être une mascarade passée sous silence. Ce ne serait pas leur rendre service devant l'histoire.

Les faits divers contant galères et souffrances d'Africains en Libye, dans les eaux glacées du cimetière marin qu'est devenue la Méditerranée et dans les Centres de rétention administrative (Cra) proches des aéroports parisiens comme celui du Mesnil Amelot sont nombreux. On peut se risquer de ramer à contre-courant de l'éminent intellectuel français Pierre Bourdieu qui disait que « le fait divers fait diversion ».

Ceux-là nous captent en aiguisant nos rétines, en révulsant nos émotions et jugements, mais c'est surtout au niveau rationnel qu'une réponse est attendue avec des décisions politiques efficaces sur la question migratoire entre l'Europe et l'Afrique.

Législatives : 15 députés de la diaspora à l'Assemblée nationale

Pour la première fois, des députés issus de la diaspora ont fait leur entrée à l'Assemblée nationale du Sénégal. Ils sont au nombre de 15.

C'est une avancée notable depuis 1993, année où la loi électorale sénégalaise donnait, pour la première fois, le droit de vote aux Sénégalais de l'extérieur. Député de la diaspora ne saurait être une sinécure, car ils sont attendus sur des dossiers sensibles.

Il y a les sempiternelles revendications pour la hausse de l'âge (de 7 à 10 ans) des véhicules autorisés à entrer au Sénégal, pour disposer de plus de programmes de logements au Sénégal, pour faciliter l'obtention des documents administratifs (passeports, cartes nationales d'identité, état civil), pour la signature d'accords bilatéraux entre le Sénégal et les pays de la circonscription d'Europe du sud (Portugal, Espagne et Italie), pour le rapatriement des droits sociaux comme les retraites...

Il faudra apporter des réponses concrètes sur ces thèmes afin d'éviter le sort des députés issus de la diaspora, mais élus sur les listes nationales au Sénégal lors de la 12ème législature.

Aucun d'entre eux n'a été réélu en 2017. Pour le moment, après un trimestre à l'hémicycle, le souhait émis de former un seul et unique groupe parlementaire regroupant les 15 élus ne s'est pas réalisé.

A la place de « défendre ensemble la diaspora », comme initialement promis, il y a une cavalcade du fait des fidélités aux obédiences politiques. Chaque camp accusant l'autre de voter systématiquement selon les intérêts de leur parti et coalition d'origine.

Numérique, culture et sports : La parade

Dans la diaspora, d'autres n'ont pas attendu de se mettre à plusieurs pour parader par leur rayonnement. Ce sont les nombreux Sénégalais de France, des Etats-Unis, du Canada, dans les Startup à Abidjan dont l'investissement dans le numérique leur offre les lauriers d'une reconnaissance internationale en constante hausse depuis plusieurs années. Avec l'espoir de passer de Startup à Licorne, ils intègrent les prestigieuses institutions d'incubation.

C'est le cas de Momar Diop, présent à la Station F, le plus grand incubateur du monde dédié à l'entrepreneuriat et aux Startups à Paris.

Sciences Po Paris vient d'attribuer son premier Doctorat honoris causa à un originaire d'Afrique subsaharienne, à savoir le Pr Ibrahima Thioub, recteur de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Mieux vaut tard que jamais.

Dans le domaine sportif, les motifs de satisfaction n'ont pas tardé. Ils s'appellent, entre autres, Sadio Mané, Astou Traoré, Gorgui Sy Dieng ou encore Fatou Diouck.

Ils brillent à l'étranger tout comme Alain Gomis. Plusieurs fois primé avec le film « Félicité », le réalisateur sénégalais porte haut l'étendard d'une diaspora viscéralement engagée pour le pays d'origine.