Sénégal: Un Sénégal de tous, un Sénégal pour tous, Monsieur le Président ? Depuis Thicatt Diéry, Latmingué, nous disons oui !

opinion

Le 05 décembre 2017, le Premier ministre avait décliné lors de la Déclaration de politique générale la vision du chef de l'Etat Macky Sall «Un Sénégal de Tous, Un Sénégal pour Tous». Au départ, modeste profession de foi, doctrine, puis ambitieux programme «YonnouYokouté», il avait valu à son concepteur, l'ancien opposant d'alors, de parcourir le pays à plusieurs reprises par monts et vaux, ne laissant aucun coin du Sénégal, des villes, des profondeurs pour bien voir et vivre les réalités.

Ainsi, Monsieur le Premier ministre, avait bien démontré, malgré les vociférations, les cris d'orfraie de certains, vite noyés par les ovations qu'avec l'Acte III de la décentralisation et le Plan Sénégal émergent pour l'horizon 2035, le Sénégal, en l'espace de cinq ans seulement, présente aujourd'hui un visage plus rayonnant.

En fait, ces programmes, plans, projets, politiques publiques qu'ils appellent «YonnouYokouté», Acte III de la décentralisation, Plan Sénégal émergent, Pracas, Pudc, Promovilles, ne sont en réalité que l'expression claire, nette, concise, de vertus, de valeurs fortement encrées jusque dans les tréfonds de Monsieur le Président de la République. Elles ne parsèment plus de nos jours hélas, force est de le constater, les sentiers politiques, pavés de malhonnêteté intellectuelle, pour ne pas dire de malhonnêteté tout court, de mensonges, de diffamations. Devant Dieu et les hommes, on peut bien soutenir à juste raison que le président Macky est un homme bien.

On ne saurait nier la générosité de cœur, mais surtout d'esprit de Monsieur le Président. Car il est toujours enclin à prendre de la hauteur, au dépassement, au pardon aux remarques déplacées, propos jugés discourtois, excessifs mêmes, dirigés à l'endroit sa personne. À travers cette humilité, il incarne le leadership de l'éternel serviteur de son peuple. L'espace, le temps, le jour comme la nuit n'ont guère pris sur sa détermination à mener le Sénégal en marche et en avant à l'émergence. D'où cette lancinante question qui agite plus d'un. Où est-ce que le président tire toutes ses forces pour concevoir et matérialiser ses grands chantiers consolidants ?

La première réponse qui ne souffrirait sans doute d'aucun démenti, est qu'il a un avantage, un don de Dieu. Il se trouve que le président a, à ses côtés, une dame, symbole achevé de la femme, épouse et mère à la fois, amie, compagne. Pour magnifier ces femmes, compagnes de grands hommes, depuis la nuit des temps, pieuses, pleines de valeurs et de vertus, l'on dit souvent : « Derrière chaque grand homme, il y a une grande dame ». Nous voudrions, avec modestie et sans prétention aucune, partager une autre formulation : « A côté, à la droite de chaque grand homme, il y a une grande dame ». Il s'y ajoute que le président est aussi un humaniste. Mais l'Humanisme, c'est quoi même ? On pourrait sans hésiter répondre que l'Humanisme, c'est être un vrai Sénégalais dans les valeurs, par sa générosité, son sens de l'hospitalité (la Téranga), de la solidarité, l'amour de son prochain, sa tolérance. Comme disait un grand philosophe grec, Protagoras, cinq siècles avant Jésus Christ, « l'Humanisme est la mesure de toute chose. »

L'Humanisme est une philosophie qui place l'Homme et les valeurs qu'il incarne au-dessus de toutes les autres valeurs.

Un Sénégal de Tous, pour Tous ? Le président Macky Sall avait bien raison d'orienter notre choix, à travers la personne du maire de Latmingué, Docteur Macoumba Diouf, sur Thicatt Diery, à plus de 200 km de Dakar, pour abriter la première session de l'Ecole du parti de l'Apr, en prélude de l'année académique 2018, avec comme thème : «Un Sénégal de Tous, Un Sénégal pour Tous : vision et réalisation». Nous pouvons porter témoignage que l'homme a toujours, depuis fort longtemps, fait siens cette profession de foi, ce crédo, ce rêve qui sont en train de se transformer en une heureuse réalité, au grand bonheur des Sénégalais, grâce à son opiniâtreté, son courage, son abnégation, et surtout son patriotisme.

Dans l'élaboration de nos contributions à sa respectueuse personne, ses réalisations dédiées, nous n'avons aucun mérite. Car ce sont ses actions qui ont toujours inspiré votre serviteur dans la conceptualisation de son libéralisme social dont l'essence est l'humanisme même à travers notre concept des 3 H : humanisme républicain, humanisme économique, humanisme politique.

Humanisme républicain du président Macky Sall

Grâce à une politique de Bonne gouvernance, sobre et vertueuse, le président, sitôt élu, a fait adopter des lois sur la baisse des loyers, des impôts sur les salaires des fonctionnaires et employés du privé. Il a octroyé des bourses sociales, accordé la nationalité sénégalaise au conjoint étranger de la femme sénégalaise, un fonds d'appui à la presse, mis en place la Couverture maladie universelle, construit des centres de santé, des hôpitaux dotés d'équipements modernes, rénové des mosquées et des églises, construit des résidences et des centres de conférence dans tous les foyers religieux du Sénégal sans discrimination aucune, procédé à la multiplication d'écoles, de lycées, d'universités, de commissariats de police, brigades, recruté des diplômés arabisants, des maîtres coraniques, accordé des salaires aux chefs de quartier, de village, relevé les pensions des retraite des civils, pour la première fois des retraités, invalides, blessés, mutilés, la ration quotidienne des détenus, mis un dispositif de prévention et de lutte contre l'érosion côtière, la déforestation, la criminalité, etc.

Humanisme économique du président Macky Sall

Le président a bien mis à la disposition des populations des villes, surtout celles du Sénégal des profondeurs, (le monde rural), longtemps délaissées, pour mieux améliorer leurs conditions de vie, des moyens en matériel, à travers le Pracas, le Pudc, Puma, Promovilles, la mise en valeur de grandes surfaces de terres, octroyé des engrais, des semences, construit des pistes pour évacuer les productions agricoles, suspendu la taxe à l'exportation sur l'arachide (40 FCfa pour l'arachide décortiqué et 15 FCfa pour l'arachide en coque), octroyé des gilets de pêche et des moteurs pour pirogues à coût de milliards, étendu le réseau routier, électrique, l'énergie solaire, éolienne.

Le président a aussi assuré la sécurisation du milieu des affaires, construit partout des Dac, accordé des financements aux jeunes, aux femmes, aux opérateurs économiques, aux immigrés pour la création d'entreprises qui vont assurer plus de 500.000 revenus réguliers globaux ou périodiques ( le terme est plus approprié) qui incluent à la fois des salaires, des rentes, la relance, l'accompagnement des entreprises en difficultés, la reprises de sociétés comme la Sonacos, créé, poursuivi, finalisé des infrastructures de dernière génération, comme l'aéroport Aibd.

L'Humanisme politique du président Macky Sall

Monsieur le Président avait, depuis la création de notre parti, inscrit dans ses chartes fondamentales, les statuts, son option de gestion inclusive du pouvoir. La coalition «Benno Bokk Yaakaar» « Gagner ensemble et Gouverner ensemble » en constitue une illustration parfaite. C'est le lieu de saluer encore ses fidèles alliés, les présidents Niasse, Tanor, les autres leaders, les responsables, militants et sympathisants du président. Car le chef de l'Etat œuvre de manière inlassable pour le dialogue, facteur de paix et de cohésion sociale.

Quoi d'autre ? Il est vrai, tout n'est pas parfait au Sénégal, comme ailleurs. Des choses restent encore à faire. « La perfection n'existe que chez les Peuples de Dieu et d'Esclaves », disait un penseur. Nous Sénégalais, ne sommes ni des Dieux ni des Esclaves.

Chers compatriotes, malgré les contingences, les divergences, l'adversité politique, il ne fait aucun doute qu'en chacun d'entre nous, sommeille légèrement la fibre nationale. Elle se réveille au moindre appel du devoir, de la patrie, de l'intérêt général. Le Sénégal est un, indivisible.

Et comme disait un grand homme politique (Maurice Barrès, La terre et les morts), la conscience nationale n'est que « la symbiose entre la terre où nous sommes nés et le culte des morts dont nous sommes « les prolongements. » Le Sénégal de Tous, le Sénégal pour Tous se fera, bien entendu par nous Tous.

Directeur de l'Ecole du Parti de l'APR