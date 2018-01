Sénégal: Situation politique nationale - Le Sep de «Benno» apprécie le message du Chef de l'Etat

Le Secrétariat exécutif de «Benno Bokk Yakaar» s'est prononcé sur la situation politique nationale marquée par le message du Chef de l'Etat à la Nation et le procès de Khalifa Sall et ses co-prévenus.

Le Sep de Bby apprécie positivement le message du Président de la République, Macky Sall, délivré le 31 décembre 2017. Ce discours, articulé autour de l'axe central du «Capital humain et de la protection sociale», est, selon le Secrétariat exécutif, un message d'espoir et de confiance dans l'avenir. L'appel répété du Chef de l'Etat à la construction du pays, pour le bonheur des générations actuelle et future, est sous-tendu par la vision d'un «Sénégal de tous, un Sénégal pour tous», ajoute le Secrétariat exécutif. Sur l'appel au Mfdc, il souligne qu'il est encadré par les piliers solides de la paix à réaliser, de manière définitive, en Casamance et de la production de richesses économiques durables permettant de construire le Sénégal dont nous rêvons tous.

Le Sep saisit cette occasion pour exprimer au président de Bby, à tous les membres de la coalition ainsi qu'au peuple sénégalais ses vœux les meilleurs pour l'année nouvelle. « Que 2018 apporte avec elle de nouvelles réalisations d'un mieux être pour les populations : plus de nourriture, plus d'eau, plus d'électricité, plus de santé, plus d'éducation, plus de routes, plus de pistes de production, plus d'emplois qualifiés pour les jeunes, plus de sécurité des biens et des personnes, dans un Sénégal de paix consolidée, une Afrique plus unie et un monde plus fraternel », poursuit le document.

Concernant le procès de Khalifa Sall et ses co-prévenus, le Sep de Bby, appréciant le renvoi au 23 janvier 2018, estime la décision positive, pour autant qu'elle participe au renforcement des conditions de garantie des droits de la défense. « En accédant à plusieurs reprises aux demandes de renvoi des conseils de Khalifa Sall et de ses co-prévenus, le tribunal leur permet ainsi de bien assurer la défense de leurs clients respectifs », soutient-il tout en saluant la décision du président du tribunal de former, avec son collègue, également procureur de la République du même tribunal, la composition de la juridiction devant juger les prévenus sus-cités. « Il s'agit là d'un renforcement indéniable des garanties d'un procès juste et équitable », souligne le communiqué. Enfin, le Sep de Bby souhaite que le déroulement du procès et son dénouement se poursuivent dans les mêmes conditions de respect des droits des parties, à savoir les prévenus et la partie civile.