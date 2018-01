Sénégal: Conseil des ministres - Le chef de l'Etat demande le démarrage immédiat du Projet innovant «Formation - Ecole - Entreprise»

Le Président Macky Sall a réuni le Conseil des ministres, hier mercredi 3 janvier 2018 à 10 heures au Palais de la République.

A l'entame de sa communication, le Chef de l'Etat présente, à nouveau, au seuil de cette nouvelle année, ses meilleurs vœux de santé, de prospérité et de bonheur à toutes les Sénégalaises et à tous les Sénégalais, ainsi qu'aux hôtes étrangers qui vivent parmi nous. Ainsi, après avoir informé le Conseil de la cérémonie de présentation des vœux des Corps constitués qui aura lieu le vendredi 5 janvier 2018 à 16 heures, au Palais de la République, le Chef de l'Etat adresse également ses vœux de succès au Premier ministre et à l'ensemble des ministres.

Par ailleurs, saisissant cette occasion solennelle, le Président de la République réitère son appel au dialogue à toutes les forces vives de la Nation, en vue de consolider les bases et le rayonnement international de notre système démocratique, mais aussi et surtout le consensus durable autour du développement économique inclusif et équitable du Sénégal, dans le souci exclusif d'asseoir le bien-être collectif et l'épanouissement significatif des populations.

Poursuivant sa communication autour de la matérialisation effective et pragmatique de l'année sociale 2018, le Chef de l'Etat exhorte le Premier ministre, conformément à sa Déclaration de politique générale, à veiller au respect scrupuleux du calendrier de réalisation des programmes, projets et actions présentés devant l'Assemblée nationale. Ainsi, au regard de l'impératif de la consolidation dynamique de nos performances économiques, budgétaires et financières, le Président de la République demande au gouvernement d'assurer une mise en œuvre optimale des politiques sociales de soutien aux couches vulnérables et de promotion de l'emploi des jeunes.

A cet égard, appréciant les initiatives d'insertion socioprofessionnelle des jeunes, le Chef de l'Etat demande au Premier ministre de faire procéder, dans les meilleurs délais, à l'évaluation exhaustive de toutes les initiatives et ressources mobilisées afin d'amplifier et d'optimiser les effets convergents de la politique d'insertion socioprofessionnelle des jeunes. Dans ce cadre, le Président de la République rappelle au gouvernement l'urgence de procéder, en parfaite synergie avec le secteur privé, au démarrage immédiat, sur l'ensemble du territoire national, du projet innovant « Formation - Ecole - Entreprise », financé par l'Etat à hauteur de 5.430.000.000 de FCfa, par l'enrôlement de 10.000 jeunes bénéficiaires d'une bourse d'apprentissage mensuelle de 40.000 FCfa.

Par ailleurs, le Chef de l'Etat adresse ses vives félicitations à l'ambassadeur Fodé Seck et à toute son équipe pour avoir assuré avec brio, pendant deux années, le mandat du Sénégal comme membre non permanent au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies.

Le Président de la République a terminé sa communication sur son agenda diplomatique, le suivi des partenariats et de la coopération, en demandant au gouvernement de prendre toutes les dispositions requises pour l'organisation, dans les meilleures conditions, de la Conférence internationale de reconstitution des fonds du Partenariat mondial pour l'éducation, prévue à Dakar le 2 février 2018.

Le Premier ministre a axé sa communication sur la feuille de route du gouvernement en insistant sur les initiatives en cours, destinées à renforcer l'employabilité et l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Il a ensuite rendu compte du suivi et de la coordination de l'activité gouvernementale.

Le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur a fait le point de la situation africaine et internationale.

Le ministre de l'Economie, des Finances et du Plan a fait le point de la conjoncture économique nationale et internationale.

Le ministre de l'Agriculture et de l'Equipement rural a rendu compte du déroulement de la campagne de commercialisation de l'arachide et des produis agricoles.

Le ministre de la Femme, de la Famille et du Genre a fait une communication axée sur le plan d'action sectoriel pour l'année 2018.

Le ministre de l'Education nationale a fait part au Conseil de l'évaluation de la situation sociale dans le secteur de l'éducation et des perspectives.

Le ministre auprès du Président de la République en charge du Suivi du Plan Sénégal Emergent a rendu compte de l'état d'avancement des différents projets et réformes.

Au titre des textes législatifs et réglementaires, le Conseil a adopté :

- le projet de loi relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;

- le projet de décret créant les Comités de Développement sanitaire.

Au titre des mesures individuelles, le Président de la République a pris les décisions suivantes :

- Monsieur Alassane CAMARA, Ingénieur polytechnicien, option génie civil, est nommé Directeur des Routes au ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, en remplacement de Madame Marième Ndoye DECRAENE, appelée à d'autres fonctions ;

- Maître Aliou SOW, Avocat, est nommé Directeur général de la Société d'Aménagement et de Promotion des Côtes et Zones touristiques du Sénégal (SAPCO), au ministère du Tourisme, en remplacement de Monsieur Bocar LY, appelé à d'autres fonctions ;

- Monsieur Bocar LY, titulaire d'un DEA en mathématiques, est nommé Président du Conseil de Surveillance de l'Agence sénégalaise pour la Promotion touristique (ASPT) au ministère du Tourisme, en remplacement de Monsieur Racine SY ;

- Monsieur Moussa THIOR, Professeur d'Enseignement secondaire, titulaire d'un Certificat en Management des Administrations publiques, est nommé Directeur de l'Ecole de Formation hôtelière et touristique du ministère du Tourisme, en remplacement de Monsieur Baba NDOYE, appelé à d'autres fonctions ;

- Monsieur Ibrahima Sorry SARR, titulaire d'un Master en management public, est nommé Directeur des Investissements et de la Promotion touristique du ministère du Tourisme, en remplacement de Monsieur Amdy SENE, appelé à d'autres fonctions ;

- Monsieur Mamadou Ngom NIANG, titulaire d'un Master en Finances publiques, est nommé Directeur de l'Administration générale et de l'Equipement (DAGE) du ministère des Sports, en remplacement de Monsieur Amadou Tidiane FALL, appelé à d'autres fonctions ;

- Monsieur Zacria GUEYE, Inspecteur de l'Enseignement élémentaire, titulaire d'un Master en Administration publique, est nommé Inspecteur des Affaires administratives et financières (IAAF) du ministère du Tourisme, poste vacant.