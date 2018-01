Sénégal: Rétro - Fesnac 2017 - Fatick, lauréate du Grand Prix Douta Seck

La 10ème édition du Festival national des arts et cultures (Fesnac), tenue du 20 au 23 décembre à Louga, a été marquée par le sacre de la région de Fatick, lauréate du Grand Prix Douta Seck.

Cette consécration historique fait de Fatick la région qui a proposé la meilleure participation à ce grand rendez-vous culturel national. Saint-Louis a remporté le Prix « Diversité culturelle » de l'Organisation internationale de la francophonie (Oif) et Ziguinchor celui du théâtre. Dakar et Saint-Louis sont ex aequo pour le 2e prix du théâtre. La région de Diourbel s'est distinguée en danse, en s'adjugeant le 1er prix. Elle est suivie par Factik et Louga, respectivement 2e et 3e prix. Enfin, en musique, c'est encore la région de Fatick qui est passée devant, en obtenant le 1er prix. Dakar gagne le 2e prix et Tambacounda le 3e.

Seule manifestation culturelle nationale portée par l'Etat à travers le ministère de la Culture, le Fesnac veut faire du secteur culturel un des leviers majeurs de la croissance économique et de la promotion sociale. L'évènement compte également exploiter les potentialités culturelles des terroirs, faire jouer à la culture tout son rôle dans le développement du Sénégal par le biais de projets à fort impact. L'édition de cette année avait pour thème : « Culture et émergence des territoires ».