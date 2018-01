Sénégal: Rétrospective médias - Le Code de la presse attend ses décrets d'application

Rétrospective 2017

Le vaste chantier de réorganisation du secteur des médias sénégalais devait commencer par l'adoption d'un Code de la presse. Chose faite, enfin, le 31 mai 2017. En attendant ses décrets d'application, l'adoption du Code de la presse révèle d'autres préoccupations des acteurs des médias, comme la loi sur la publicité, le renouvellement de la Convention collective des journalistes, la gestion de la Maison de la presse, entre autres.

Depuis le 31 mai dernier, le Sénégal s'est doté d'un Code de la presse. Le projet, aboutissement d'un processus de près d'une décennie, a été enfin adopté par le Conseil des ministres. Fruit d'un consensus, déclenché depuis le début des années 2000, entre la corporation des journalistes, le gouvernement représenté par le ministère de la Communication et les parlementaires, ce nouveau Code de la presse devrait, en principe, régler le problème du statut du journaliste et contribuer à davantage réorganiser le secteur des médias au Sénégal. Mais surtout, permettre les réaménagements d'un certain nombre de dispositions concernant l'entreprise de presse, la responsabilité des journalistes, la formation et le statut de journaliste.

En attendant l'élaboration des décrets d'application pour l'entrée en vigueur de ce nouveau Code de la presse, les acteurs des médias, par le biais de la Coordination des associations de presse (Cap), avaient salué l'aboutissement d'un processus entamé au début des années 2000. Et pour répondre aux attentes des uns et des autres, l'actuel ministre de la Communication a rassuré, lors du vote du budget à l'Assemblée nationale, que son département travaille sur l'élaboration des décrets d'application. «Tous les acteurs sont saisis pour la mise en place du comité de rédaction des projets de décrets et arrêtés. Les travaux seront entamés prochainement. On n'attend simplement quelques mois pour sa finalisation avec les décrets d'application », avait souligné Abdoulaye Baldé devant les députés.

Et mieux, le ministre avait ajouté qu'une nouvelle loi est également envisagée pour encadrer les activités liées à la publicité. « Cette révision fait partie des chantiers de mon département pour 2018. Déjà, nous avons commis un expert qui a fait l'état des lieux et prochainement, un comité sera mis en place pour une révision de cette nouvelle loi. La révision est d'ailleurs une instruction du président de la République à travers les décrets relatifs aux attributions de notre ministère », avait rassuré M. Baldé face aux parlementaires.

Le Synpics pour une nouvelle convention collective

Au cours de l'année écoulée, au-delà des décrets d'application du Code de la presse, d'une nouvelle loi sur la publicité, l'organisation de la Maison de la presse a préoccupé également les acteurs des médias au Sénégal. En effet, le Conseil des diffuseurs et éditeurs de la presse (Cdeps) a dénoncé l'adoption du projet de décret portant création et fixant les règles d'organisation et de fonctionnement de la Maison de la presse, sans un consensus au préalable. « Nous n'avons pas été consultés lors de l'élaboration de ce projet de décret. Il est en totale contradiction avec ce que nous appelons « l'Esprit de Somone » qui consistait en un accord sur une gestion consensuelle de la Maison de la presse. C'est carrément un organe étatique qui a été créé et qui est géré par des fonctionnaires, mais où les acteurs des médias n'ont aucune place », dénonçait Mamadou Ibra Kane du Cdeps.

La mise en place d'une nouvelle Convention collective des journalistes demeure également un des combats du Syndicat des professionnels de l'information et de la communication du Sénégal. En effet, comme l'a souligné Ibrahima Khaliloulah Ndiaye, le secrétaire général du Synpics, le secteur de la presse n'arrive toujours pas à se doter d'une nouvelle convention collective depuis 1991. De vastes chantiers encore devant l'Etat, les patrons de presse et les acteurs des médias...