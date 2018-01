Burkina Faso: Retour des pétards, attention aux dégâts !

Au grand dam des cardiaques et des enfants fragiles, les amateurs de pétards parcourent les ruelles des quartiers et les lieux publics pour faire exploser leurs gadgets dangereux. Pour ces derniers, l'objectif est de créer le maximum de peur, de panique au sein des populations d'où le choix de la nuit pour les opérations et les lieux de culte ou de joie pour s'adonner à leur jeu périlleux.

En plus des éléments des forces de sécurité qui ont pris d'assaut les artères de la capitale aux fins de sécuriser les populations en cette période des fêtes de fin d'année, les Ouagalais ont été obligés de supporter les pétarades qui, parfois, ont l'air de véritables fusillades entre factions ennemies. Quand on se rappelle des récentes attaques terroristes dont ont été témoins certains Burkinabè qui sont loin d'oublier ces moments tragiques, il y a lieu de s'inquiéter. Surtout qu'il est difficile pour un profane de distinguer le bruit d'un pétard à celui d'une arme à feu.

Copyright © 2018 Fasozine. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.