Burkina Faso: «Anou Wooro» - Ka Cora dans l'ombre de sa mère

C'est en juin 2016 qu'elle pose la voix pour la première fois dans un featuring avec Dicko Fils.

Pourtant, Reine Alobou n'est pas une novice de la musique. D'abord avec sa tante feue Djata et ensuite, avec son oncle Bil Aka Kora aux côtés de qui, elle affute ses armes. C'est d'ailleurs ce que l'artiste exprime à travers le titre «Hommage à Djata». Par cette chanson, Ka Cora entend rendre hommage à sa tante Djata disparu il y a quelques années dans un accident de circulation.

En dépit de son bagage intellectuel et de ses études en anglais, Ka Cora n'entend pas oublier ses origines. «La charité bien ordonnée commence par soit même et comme la musique est un long voyage, je commence d'abord par mon Nahouri natal avant d'envisager chanter dans d'autres langues et faire d'autres rythmes», clame-t-elle. En effet, Ka Cora chante en Kassena, en français et en anglais.

Dans cet album de 7 titres, Ka Cora prône le pardon, la tolérance, l'entraide et l'amour. Il a été arrangé par Kevinson Laly et Christ Konan N'guessan. Pour Ka Cora, les mauvaises nouvelles sont dans l'avion. «Les mauvaises nouvelles vont plus vite que les bonnes», dit-elle. D'où le titre «Avion» dans lequel l'artiste invite les uns et les autres à éviter les commérages. Dans cet opus, on y trouve des titres comme «Adjikoga», «Galagala», «Unity», «Wend kouni», «Ambol sono», chanté en featuring avec Dicko Fils.

Déjà sur le marché discographique, «Anou Wooro» sera présenté au public le 25 janvier prochain. En attendant, les mélomanes de la bonne musique sont invités à consommer sans modération cet opus dans lequel Ka Cora fait surfer avec sa voix suave sur les mélodies du bindré et de la flûte.