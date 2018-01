Sénégal: Rétro - Economie - Aibd prend son envol

Rétrospective 2017

Dans le domaine des infrastructures, l'événement qui a marqué l'année 2017 reste sans conteste la mise en service du nouvel aéroport international Blaise Diagne (Aibd).

L'année 2017 aura été finalement la bonne. Repoussée à plusieurs reprises pour cause de travaux non achevés, la mise en service de l'Aéroport international Blaise Diagne (Aibd) est désormais effective. Cela, dix ans après le lancement des travaux. Véritable bijou architectural posé au pied des massifs de Diass, cette plateforme aéroportuaire a été inaugurée le 7 décembre et en grande pompe par le chef de l'Etat Macky Sall, en présence de ses homologues de la Guinée-Bissau, du Gabon, de la Gambie et du chef du Gouvernement de Sao Tomé et Principe. Son ouverture actait ainsi l'arrêt de l'exploitation commerciale de l'Aéroport international Léopold Sédar Senghor qui, par décision du chef de l'Etat, est devenu un aéroport militaire. Mais, quelques jours seulement après sa mise en service, l'Aibd connaît ses premiers couacs du fait de la grève des contrôleurs aériens qui réclament de meilleures conditions de travail. Pendant 24 heures, tous les vols départs et arrivées sont perturbés. Il a fallu l'intervention personnelle du Premier ministre pour que la situation connaisse une issue heureuse. Depuis, tout est rentré dans l'ordre.

Ce nouvel aéroport est relié à Mbour et à Thiès par une autoroute dont les travaux sont presque achevés. L'échangeur de Thiambokh situé à 3 km de là constitue le point de séparation entre la bretelle qui mène vers la Petite-Côte et celle qui se dirige vers la Capitale du rail. Cette dernière bretelle, longue de 16 km, contourne le centre-ville de Thiès et se connecte à l'autoroute Ila Touba dont les travaux vont bon train et devraient s'achever avant le prochain Magal de Touba, selon les assurances du ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement lors d'une récente visite de terrain.Les mêmes assurances sont données en ce qui concerne la deuxième section du prolongement de la Vdn appelé aussi « la Côtière ». Les travaux des 9 km restants qui vont de l'échangeur du Cices au Golf Club de Guédiawaye, avancent à grands pas. Cette route qui va jusqu'à Tivaoune-Peul devrait considérablement améliorer la fluidité du trafic à Dakar.

Pendant ce temps-là, le visage du Pôle urbain de Diamniadio continue de se dessiner. Au Centre international de conférences international Abdou Diouf, aux hangars du Parc industriels prêts et à l'Institut de recherche en santé, de surveillance épidémiologique et de formation (Iressef), est venu s'ajouter l'hôtel Radisson étrenné la veille de l'inauguration de l'Aibd. Quant aux autres chantiers comme le stade omnisports, les différentes sphères ministérielles, l'Université Amadou Mokhtar Mbow, la Gare des gros porteurs ou encore le Marché d'intérêt national, ils sont très avancés et devraient tous être inaugurés en 2018. A côté, un autre projet d'envergure est en train de se concrétiser : le Train express régional. Lancés en décembre 2016, les travaux sont entrés dans leur phase active. Ce qui devrait permettre de respecter les délais de livraison fixés en janvier 2019. Au regard du niveau d'exécution de ces différents chantiers, on peut prédire que 2018 sera l'année des inaugurations.