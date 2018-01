Burkina Faso: Roch Marc Christian à propos du GSPR - «Cet assemblage apparemment hétéroclite continue de se bonifier»

Le Président du Faso a rappelé qu'ensemble, nous devons nous battre pour construire le Burkina Faso. «Dans l'institution que nous dirigeons le maître-mot c'est la loyauté à la défense de la démocratie et des institutions républicaines ; le maître-mot c'est notre engagement collectif dans la discipline à faire avancer les choses ; le maître-mot c'est le développement pour le peuple burkinabè en général. Donc, c'est à toutes ces missions que je vous invite et que je vous convie», a dit en substance le Président du Faso aux éléments du GSPR.

Le Président du Faso a, dans son mot aux éléments du GSPR, expliqué l'esprit de sa visite en ces termes: «C'est un grand plaisir pour moi aujourd'hui de venir vous rendre cette visite. Cela fait déjà deux années que je commande aux destinées du Burkina Faso et que je n'ai jamais eu cette occasion de venir vous saluer et vous remercier pour l'action que vous menez quotidiennement pour la sécurisation de l'institution appelée la Présidence du Faso qui est la première institution de ce pays».

«Cet assemblage apparemment hétéroclite, malgré les difficultés de départ liées à la nouveauté du concept continue de se bonifier grâce à votre leadership éclairé et en s'appuyant sur les différences, les spécificités et les compétences de chaque entité», a fait remarquer le lieutenant-colonel BAGGNA. Il a évoqué, pour clore son propos, des acquis de ce corps depuis sa création il y a deux ans de cela et soumis quelques préoccupations au chef de l'Etat.

Il a rappelé que le Groupement de Sécurité et de Protection républicaine est composé de quelques centaines d'éléments issus des corps de l'armée, de la gendarmerie et de la police nationale appuyés d'un personnel civil notamment au sein du service médical.

