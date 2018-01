Sénégal: Pape Ndiaye Souaré, les espoirs d'un miraculé

Victime d'un terrible accident qui a mis entre parenthèses sa carrière professionnelle, l'international sénégalais entrevoit le bout du tunnel en club et rêve de faire partie des « Lions » pour la coupe du monde.

Il est des dates inoubliables. Le 11 septembre en fait partie. Surtout pour Pape Ndiaye Souaré. L'international sénégalais de 27 ans est victime d'un accident ayant causé une fracture de la mâchoire et du fémur mettant ainsi en pointillés la poursuite de sa carrière de footballeur professionnel. « Je ne sais pas si je pourrais rejouer un jour », confiait-il à la BBC en décembre 2016. Un an plus tard, le latéral gauche est de retour dans le groupe professionnel de Crystal Palace, son club, en Premier League anglaise.

Et c'est un miracle. Quinze mois plutôt, sa voiture s'est encastrée contre un poteau après avoir été percutée de plein fouet par une autre. Piégé dans l'habitacle, le Sénégalais est désincarcéré par les pompiers et héliporté vers l'hôpital le plus proche.

« A quelques centimètres... Légèrement plus haut, j'étais paralysé car c'était la colonne, et légèrement plus bas, le genou était foutu, explique-t-il, cette semaine, dans le quotidien français L'Equipe. J'ai donc eu de la chance et je remercie le bon Dieu. J'ai entendu des gens, lors de ma rééducation, qui pensaient que je ne rejouerais jamais car je suis l'un des rares footballeurs à avoir eu une telle fracture ». Avec le soutien de sa famille, des proches et de ses coéquipiers, il traverse les moments de doute et de déprime. « Dans ma tête, je savais que je reviendrais, certifie Pape Souaré. J'y ai toujours cru, sinon je ne serais pas là ».

L'international sénégalais fait d'abord acte de présence au sein des moins de 23 ans de Crystal Palace puis l'équipe réserve. Enfin, le 19 septembre 2017, soit un an huit jours depuis son dernier match en compétition officielle contre Bournemouth (1-1) le 27 août 2016, il retrouve la compétition contre Huddersfield (1-0), en Coupe de la Ligue. Mais cette saison, même s'il déclare avoir « retrouvé toutes (ses) sensations » et n'avoir « plus de douleurs », Pape Ndiaye Souaré n'a pas encore rejoué en Premier League.

« J'ai la coupe du monde en point de mire ». Faire partie des 23 « Lions » sélectionnés pour la campagne de Russie dès juin prochain serait un nouveau miracle. Pendant son absence, personne ne s'est véritablement imposé au poste de latéral gauche en équipe nationale.