Sénégal: In memoriam 2017 - Ibou Diouf, Ndary Lô, Joe Ouakam, Cheikh Tidiane Tall... nous ont quittés

Rétrospective 2017

Le monde de la culture a été endeuillé, cette année, par les disparitions de grandes figures. Leurs noms résonnent encore dans l'esprit des Sénégalais. Ce sont, entre autres, Ibou Diouf, Ndary Lô, Joe Ouakam, Samba Laye Diop, Cheikh Tidiane Tall, Ablaye Mbaye, Oumar Ba dit « Baye Peul », Bouna Médoune Sèye...

Ils nous ont quittés cette année 2017. Dans le même temps, la qualité de leurs œuvres leur assure une présence active dans la vie de tous les jours. Ils ont pleinement joué leur partition dans la vie culturelle sénégalaise. Ces artistes ont pour noms : Ibou Diouf, Ndary Lô, Joe Ouakam, Samba Laye Diop, Cheikh Diouf, Djibril Ndiaye, Cheikh Tidiane Tall, Ablaye Mbaye, El Hadji Bâ, Oumar Bâ (alias Baye Peul).

Un maître. Ibou Diouf l'a été sans conteste dans le domaine de la peinture. Sa trajectoire artistique se résume en 50 années d'une pratique féconde. Chevalier de l'Ordre national du Lion, de l'Ordre des Arts et des Lettres, le maître Ibou Diouf était un artiste majeur. Il a commencé à taquiner les pinceaux au début des années 1960. Son talent lui permit de produire l'affiche du 1er Festival mondial des arts nègres (1966) et d'être lauréat du Grand Prix de peinture. L'évocation du maître Ibou Diouf fait souvent référence à cette proximité avec le poète-président, Léopold Sédar Senghor. Le défunt artiste a participé à plusieurs grandes expositions : Sao Paolo, Brésil (1969), Montréal, Canada (1967), Paris (1967, 1974), Alger (1969), Mexico (1968), etc.

A la suite du décès d'Ibou Diouf, le sculpteur Ndary Lô s'est éteint. Artiste de la 3ème génération, M. Lô s'est forgé une légitimité artistique en domptant le fer à béton pour en faire des œuvres filiformes de grandes envergures. C'est ce qui a valu à l'artiste d'être le seul lauréat à remporter deux fois le Grand Prix Léopold Sédar Senghor à la Biennale de Dakar de 2002 et à l'édition de 2008. Les mutations sociales et les problématiques urbaines ont été souvent au cœur de sa démarche artistique.

Autre figure marquante du monde des arts, celle d'Issa Samb. Joe Ouakam n'était pas seulement un artiste. Avec sa silhouette longiligne, l'éternelle coiffe sur la tête accessoirisée par la légendaire pipe tombant sur une barbe savamment négligée, il incarnait un personnage très singulier dans la vie culturelle sénégalaise. Aussi bien dans la vie que dans ses apparitions au cinéma (Hyènes de Djibril Diop Mambéty, Impressions de Jean Michel Bruyère, entre autres) ou au théâtre, il a marqué son époque. Icône multifacettes, Joe Ouakam était poète (avec une diction si particulière), peintre, sculpteur, dramaturge, comédien, auteur d'installations et de spectacles vivants. La longue liste des artistes décédés s'est allongée avec la disparition du musicien Cheikh Tidiane Tall. Présenté comme un virtuose de la guitare, le défunt fut également chef d'orchestre, concepteur et arrangeur de musique africaine. Sur ce registre, après la fin de l'aventure du Xalam, cet instrumentiste avait accompagné et collaboré avec de nombreux artistes sénégalais, dont la diva Kiné Lam...