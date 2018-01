Sénégal: Incendie du Pavillon vert - Les victimes appelées à s'armer de patience

Du côté des sinistrés, le récit est poignant. Certains ont vu leur famille se disloquer à cause du désarroi dans lequel cet incendie les a précipités. D'autres ont vu leurs biens saisis par des banques, d'après les témoignages rapportés par le président du collectif des victimes du pavillon vert, Alpha Amadou Thiam et le représentant des victimes burkinabé, Mamoudou Almassour Traoré. « A ce rythme, nous n'espérons rien de l'Etat. Nous n'avons reçu aucune information du Cices qui nous soulage », a déploré M. Thiam. Cheikh Ndiaye relativise. Il assure que les victimes n'ont pas été abandonnées par le Cices encore moins par l'Etat du Sénégal.

Ce qui fait que, à son avis, le montant initialement déclaré par les sinistrés avoisinait un milliard de FCfa alors qu'il est chiffré aujourd'hui autour de 500 à 600 millions de FCfa ; ce qui constitue un énorme gap. L'autre facteur qui a retardé la procédure est lié, selon lui, à l'absence de justificatifs de pertes de la part de certains sinistrés. « Ce qui a créé une diversité des situations », se désole M. Ndiaye. « Il fallait regrouper les preuves, faire de nombreux recoupements pour arriver à quelque chose de fiable », a-t-il indiqué, tout en saluant la volonté de l'Etat de résoudre ce problème. Toutefois, le directeur du Cices note qu'« aucune victime n'a été jusqu'ici indemnisée ». « On ne peut extraire un exposant ou un pays du lot des victimes, l'indemniser et laisser les autres », a expliqué M. Ndiaye.

