Sénégal: Caisse d'avance de la mairie de Dakar - Le procès Khalifa Sall et Cie renvoyé au 23 janvier

Le juge Malick Lamotte a accédé à la demande formulée par la défense de Khalifa Sall et Cie. Il a renvoyé le procès au 23 janvier prochain.

Le procès du maire de Dakar a repris hier en audience spéciale (salle 4), qui s'est ouverte sous les refrains de sympathisants, chantant un maire qui fait bonne mine, en témoigne sa main droite levée et qui galvanisait ses nombreux souteneurs.

C'est exactement à 9 heures 10 minutes que Khalifa Sall a quitté le box des accusés pour rejoindre le prétoire. Vêtu d'un grand boubou blanc. Juste après, le président du tribunal spécial de Grande instance, Malick Lamotte, a ouvert les travaux.

D'emblée, Malick Lamotte s'est montré serein en fixant les règles et rappelant les principes. En tout, l'audience a duré près de deux tours d'horloge. C'était connu : la défense du maire de Dakar ne voulait pas la tenue du procès ce 3 janvier.

Son argument réaffirmé hier est simple : l'affaire n'est pas encore en état. Des régularisations d'avocats sont aussi à faire. Tout cela, selon Me François Sarr, milite pour le renvoi du procès.

« L'affaire ne peut pas être tranchée car certains avocats constitués n'étaient pas entrés en possession de leur avis d'audience », plaide Me Sarr, soutenant que la défense est en train de rassembler les papiers d'état civil de certains témoins résidant à l'étranger.

« Les dispositions légales en matière de convocations des témoins renvoient au droit commun ; par conséquent, il faut un délai de deux mois pour que ces témoins puissent être régulièrement cités », a expliqué Me Sarr. Devant la barre, il a précisé que d'autres citoyens, « de manière spontanée », ont manifesté le désir de témoigner.

Prenant son contrepied, Me Moussa Félix Sow, avocat de l'Etat, a affirmé « qu'à ce rythme nous n'allons jamais épuiser la liste des témoins ». Me Sow dit connaître la stratégie utilisée qui consiste à faire gagner du temps. Nous sommes prêts pour plaider ce dossier », a-t-il dit.

Selon lui, il n'y a pas d'avocats constitués devant le juge d'instruction et qui n'ait pas reçu d'avis d'audience. « C'est l'article 538 du Code de procédure pénal qui organise la citation des témoins ; la défense aurait pu prendre toutes les dispositions », a soutenu Me Sow.

Son confrère, Me Baboucar Cissé, a dénoncé lui aussi le « mode dilatoire » des avocats de la défense. « Le premier argument, tiré de l'absence d'avis à conseil, ne saurait entraîner le renvoi de cette affaire.

On attend la veille pour essayer de provoquer un renvoi du dossier. Nous allons vers 500 témoins », a-t-il défendu. Me Cissé a fait remarquer que le droit de la défense est sacré, mais qu'on ne doit pas en abuser ».

Après avoir entendu les deux parties et le procureur Serigne Bassirou Guèye, le juge Malick Lamotte a accepté la demande de renvoi, mais précise que l'affaire sera jugée le mardi 23 janvier quelles que soient les causes soulevées.

« Nous travaillerons pour un jugement propre », a-t-il assuré. Khalifa Sall et ses co-inculpés sont attraits dans l'affaire de la caisse d'avance de la mairie de Dakar. Ils sont poursuivis pour détournement de deniers publics, association de malfaiteurs, escroquerie, faux et usage de faux et blanchiment de capitaux.

Me Ousseynou Fall de la défense : «Ne pas entendre les témoins, c'est faire obstruction à la vérité»

La défense de Khalifa Sall a produit 70 témoins à entendre. Et cette liste, a précisé Me François Sarr, n'est pas exhaustive. Mieux, a-t-il soutenu, il y a des « témoins essentiels » qu'il va falloir entendre pour la manifestation de la vérité dans cette affaire dite de la caisse d'avance de la mairie de Dakar.

Dans cette liste de témoins, figurent le nom du ministre de l'Economie, des Finances et du Plan, et celui de son collègue en charge du Budget. Me Oussynou Fall a rappelé que le tribunal « doit absolument entendre les témoins à charge et à décharge ».

C'est la meilleure manière de garantir, dit-il, un procès juste et équitable. « Ne pas entendre les témoins, c'est faire obstruction à la vérité », a estimé Me Ousseynou Fall qui a demandé et obtenu le renvoi du procès.