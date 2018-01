Tunisie: Ces métiers qui ont le vent en poupe!

Pourvoyeurs d'emplois et vecteurs de croissance, ces métiers du digital sont en passe de devenir les métiers de demain.

Ils ont notamment pour particularité, contrairement aux métiers traditionnels et classiques qui sont figés dans le temps, d'évoluer à une vitesse exponentielle, ce qui donne lieu à la création incessante de nouveaux profils et de nouvelles compétences et pose, par conséquent, le problème de la formation et de la législation qui doivent suivre et s'adapter à cette évolution continue.

Les métiers d'hier ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui ni similaires à ceux de demain. Ceux qui ont cartonné en 2017 risquent de disparaître en 2018 et en 2019 et de céder leur place à de nouveaux métiers qui cartonneront à leur tour. Chief Digital Officer, Consultant Digital, Chef de projet e-commerce... figurent parmi les métiers les mieux payés et les plus plébiscités en 2017. A l'image du monde virtuel fluctuant et changeant dans lequel ils évoluent, d'autres métiers du web verront également le jour et auront le vent en poupe en 2018.

En Tunisie, peut-on affirmer que les métiers du digital ont décollé et sont promus à un bel avenir ou sont-ils à leurs premiers balbutiements? Y a-t-il des freins et des obstacles à leur essor? Sommes-nous au même niveau que les pays étrangers en matière de compétences, de services, de formation... et peut-on soutenir la concurrence étrangère ou reste-t-il encore beaucoup à faire dans ce domaine? Qui dit métiers du digital dit cybersécurité et se pose le problème de la protection des données numériques. A-t-on ou pas suffisamment évolué dans ce domaine? Autant de questions que nous sommes en droit de nous poser aujourd'hui d'autant plus que ces métiers font entrevoir des perspectives d'emplois intéressants pour les jeunes et représentent une alternative au chômage des diplômés. Le passage à l'économie numérique est devenu pour ainsi dire incontournable.