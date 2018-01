Tunisie: Le pays abrite l'épreuve U23 filles

La Ftvb procèdera dans une date proche à la désignation de la ville et la période exacte pour le déroulement de la joute du mois de septembre ou du mois d'après au plus tard conformément aux recommandations de la Cavb.

C'est le cas pour les fédérations nationales des pays concernés, comme l'Egypte avec la CAN masculine U23, la Namibie avec la CAN juniors garçons et le Kenya avec la CAN juniors filles.

Le Nigeria et Madagascar accueilleront respectivement les CAN cadets et cadettes à une date qui ne devrait pas dépasser le mois d'août.

Une commission consultative pour le choix du DTN

Ce sera demain la date limite des dépôt des dossiers de candidature pour le poste de directeur technique national au terme de laquelle le bureau fédéral étudiera toutes les demandes en présence du trio de la commission consultative créée pour la circonstance et composée de grandes figures, à savoir Rachid Boussarsar, Ghazi M'hiri et Béji Badarjah.

Le tri prendra le temps nécessaire et sera connu au plus tard à la mi-janvier.

Parmi les dossiers qui nécessitent d'être examinés, à peine le nouveau DTN installé, figure celui qui concerne la nomination des entraîneurs des équipes nationales des jeunes pour qu'ils puissent observer les rencontres des championnats de toutes les catégories des jeunes avant d'entamer les préparatifs pour les CAN.

La supercoupe dames reportée au 20 janvier

Prévue initialement le 6 janvier, la supercoupe féminine vient d'être reportée au samedi 20 du mois courant pour des raisons organisationnelles.

La ville de Béja sera à la fête et fin prête pour abriter la chaude explication entre les deux grosses cylindrées rompues aux grandes manifestations sportives, le Club Féminin de Carthage auteur du doublé la saison précédente, et le Club Sfaxien finaliste du championnat et de la coupe de Tunisie.

Expatriés : Jouini et Maâla sur la bonne voie

Chokri Jouini et Ismaïl Maâla continuent à bien se comporter en championnat d'Egypte et répondre aux exigences de leur recrutement au sein de leurs clubs respectifs, Al Ahly et Ezzamalek. Ces deux clubs phare de la capitale cairote mènent la cadence aux classements des deux poules de la seconde phase. Leurs dernières victoires remontent au week-end dernier. Al Ahly a pris le dessus sur Attayaran par trois set à un, Ezzamalek est venu à bout du Sporting sur le même score.

D'autre part, le club français de Chaumont, où évolue déjà l'international tunisien Ben Tara, reprendra ce samedi le championnat après une courte trêve, en affrontant à l'occasion de la 12e journée le club de Paris-volley.

Ce sera la grosse affiche entre deux équipes à égalité en tête du classement.