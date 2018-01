interview

C'est une entreprise créée en 2013 et dont le mérite revient à une équipe de jeunes compétences tunisiennes. Axée essentiellement sur le digital, elle a su, au fil des ans, développer ses services pour répondre au mieux aux besoins du marché.

Au commencement, les activités et prestations étaient principalement orientées vers le développement spécifique de sites web à haute valeur ajoutée. La priorité était également focalisée sur les services spécifiques à l'offshoring. Puis, au fur et à mesure que l'entreprise gagne en maturité et en performance, l'idée nous était venue d'enrichir le panier des prestations pour introduire et développer d'autres services et répondre favorablement aux besoins de nos clients. Ainsi, nous avons introduit, par exemple, des activités d'accompagnement pour la mise en place de stratégies digitales ; des prestations qui apportent aux clients des connaissances plus approfondies qui leur permettent d'avoir une vision marketing plus performante car plus opérationnelle.

Toujours dans le souci de perfectionner nos services, nous avons créé un département d'innovation mobile. Il a pour mission de développer des applications mobiles, de promouvoir l'intelligence artificielle et de servir de vecteur fondamental au Big Data. Tous nos services sont conçus pour toucher de grands marchés, notamment l'Europe du Sud et l'Afrique.

Pourquoi avez-vous choisi de vous spécialiser dans le webmarketing ?

Parce que le webmarketing n'est autre que le double digital, c'est-à-dire le clonage de la vie moderne d'une société donnée via le numérique. Depuis 2010, ce créneau agit comme un moyen de commercialisation supplémentaire, voire complémentaire à la promotion des marques sur le marché mondial. Actuellement, il s'avère être indéniablement élémentaire à l'activité commerciale. Et c'est pour ces raisons-là que nous avons opté pour ce créneau, mais aussi pour répondre aux besoins émergents du marché. Grâce à nos services, nous mettons à la disposition de nos clients notre savoir-faire et notre potentiel dans le but de contribuer à la réalisation de leurs objectifs stratégiques et à la promotion des marques qu'ils proposent.

Comment évaluez-vous l'évolution de ce secteur en Tunisie ?

La Tunisie compte bon nombre d'acteurs dans ce domaine. Il faut dire qu'investir dans le webmarketing et intégrer, ainsi, un domaine à forte valeur ajoutée ne nécessite pas la mobilisation de grandes ressources financières ou humaines. Il est même facile de décrocher des marchés et de mettre le projet sur les rails. En revanche, assurer la fiabilité et la pérennité d'une entreprise spécialisée dans le webmarketing dépend étroitement d'une panoplie de critères à même de garantir sa durabilité, à savoir une vision prospective, des modèles d'affaires et des services à la fois innovants, agiles, compétitifs et rentables. Aussi, le marché tunisien est-il en pleine phase d'expansion dans le domaine digital. Il y a des opportunités et des perspectives pour tous les acteurs et pour toutes les entreprises sans exception aucune.

Y a-t-il des avantages spécifiques dont disposent les entreprises spécialisées dans le webmarketing en Tunisie (avantages juridiques, fiscaux, importance des marchés nationaux et/ou internationaux) ?

Jusqu'à nos jours, aucun avantage spécifique n'est accordé aux entreprises de services informatiques, y compris celles spécialisées dans le webmarketing. Nous espérons, néanmoins, que le projet Startup ACT, lequel est planifié pour 2018, apportera enfin des solutions salutaires aux différents problèmes financiers qu'endurent les start-up, dont l'accès au financement, mais aussi les lourdes charges et les taxes. Encore faut-il souligner que ces problèmes constituent les principaux obstacles entravant la pérennité des petite entreprises et des start-up.

Quelles sont les difficultés qui entravent la promotion et l'évolution de ce secteur d'activité ? Et quelles solutions suggérez-vous pour les résoudre ?

Il y a d'abord les difficultés d'ordre matériel, voire fiscal, comme les taxes, les frais imposés et les modalités internationales de paiement. Cela dit, d'autres facteurs semblent être défavorables à la promotion de ce créneau ; des facteurs d'ordre humain. Le recours des compétences tunisiennes à la migration réduit significativement les chances de voir ce secteur atteindre l'essor escompté. Pour sauver ce secteur et assurer sa rentabilité, l'Etat devrait réviser les taxes et doter les compétences tunisiennes des encouragements susceptibles de les inciter à investir dans leur pays. Les clients, quant à eux, sont appelés à être plus rigoureux envers les prestataires de services mais aussi à faire preuve de vigilance. Ils doivent être exigeants quant à qualité des services proposés. Leur rôle est essentiel dans la motivation des prestataires de services et leur engagement dans des projets à la fois à forte valeur ajoutée et à des montants cohérents.

Quelles sont, à votre avis, les perspectives de ce domaine en Tunisie ?

Les perspectives dépendent de deux grands volets : la sensibilisation et la formation. Dans le premier cas, il convient de promouvoir ce domaine commercial via la sensibilisation des clients. Dans le second, il est recommandé d'intégrer la filière du webmarketing dans les programmes universitaires et orienter les jeunes vers ce créneau. Une bonne formation donnerait certainement des compétences qualifiées, prêtes à intégrer le marché.