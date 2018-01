Tunisie: Bahia Nar, spécialiste en marketing digital - «Un bon manager doit être créatif»

Je me suis retrouvée par hasard dans ce métier ! Ayant fait des études en marketing, mon encadrant à l'époque (conseiller digital) m'a recommandé une boîte digitale et m'a conseillée de me diriger vers ce domaine, puisque j'ai réalisé un mémoire de fin d'études centré sur le thème de «La génération Y et l'usage des réseaux sociaux».

Mon encadrant pensait que je pourrais bien réussir dans ce domaine puisque j'avais du potentiel et j'étais social media «addict». Ce n'est qu'à partir de 2009 que j'ai intégré officiellement ce monde en débutant avec plusieurs agences digitales.

En 2013, j'ai lancé avec un ami l'association «Social media club Tunisia», qui avait pour but de former les jeunes et les associations au bon usage des réseaux sociaux (comment être très vigilant quant à l'usage de l'information sur les réseaux sociaux). Je donne également des cours de gestion de communauté web aux étudiants (en master professionnel) de la Faculté de La Manouba, et ce, depuis 2013.

Comment définissez-vous le monde du digital ?

C'est un joli fourre-tout en constante évolution !Et c'est la tendance aujourd'hui, demain, c'est du has been ! On doit toujours être à la page. Je dirais même que c'est un TGV qui roule à 100 kilomètres à l'heure et dans ce monde qui évolue de façon frénétique, il y a toujours de nouvelles choses à apprendre.

Pour intégrer ce domaine, que faut-il faire au juste ?

C'est un domaine qui ne demande pas beaucoup d'exigences ! Il y a même ceux qui, après avoir fait des études supérieures en d'autres spécialités, se reconvertissent et s'orientent vers le monde des communauty manager par exemple. Avoir une bonne aisance rédactionnelle, une maîtrise des langues et des connaissances basiques du monde des réseaux sociaux sont des compétences essentielles pour intégrer ce monde.

C'est une façon de réfléchir et il faut toujours être in, sauter sur l'actualité, et être doté d'une bonne culture digitale... . C'est un métier qui paye bien avec, généralement, un cadre de travail et une ambiance assez cool et décontractée et les possibilités d'évolution dans ce domaine sont envisageables.

Pour répondre aux besoins d'une entreprise ou d'une marque, quelles sont les tâches à accomplir par un responsable en community manager ?

Tout d'abord, un responsable en community manager n'est pas simplement un administrateur de page. Celui qui travaille entant que C. M représente la marque, son image, le message qu'elle veut véhiculer et doit forcément connaître les attentes de cette marque sur le digital. Pour ce faire, il doit être rapide, créatif et évolutif.

Comment faire pour développer une stratégie publicitaire afin de promouvoir une marque ?

Avant tout, il faut se poser la question : Qui suis-je en tant que marque ? Quelle image je veux véhiculer ? Quels sont mes services, mon public cible, mes moyens et mes objectifs ?...

Une stratégie publicitaire ne peut être réussie que si on connaît ses propres moyens, ses attentes, sa cible et les nouveautés sur le marché...

Et pour répondre à tous ces objectifs, il faut aussi que le message publicitaire qu'on veut véhiculer soit en parfaite cohérence avec le message que la marque véhicule dans les autres médias (télé, radios... ). Celui qui s'occupe du poste d'un CM est comme un décorateur qui prend soin de l'image d'une marque.

Quels sont les réseaux sociaux les plus en vogue de nos jours et qui sont les plus incontournables pour les entreprises pour réussir leurs campagnes ?

Qui dit digital dit forcément Facebook ! Après, c'est le réseau professionnel LinkedIn qui cartonne en ce moment ! Les marques employeurs publient leurs offres d'emploi sur ce réseau et aujourd'hui on peut même parler de la (RSE) responsabilité sociétale de l'entreprise, à l'instar du cas des marques qui travaillent sur les rénovations des écoles. En d'autres termes, c'est la marque qui se démarque autrement, mis à part le côté commercial.

Quelles sont les qualités requises pour être un bon manager du web ?

Il faut être curieux. Si on ne voit pas ce qui se passe autour de nous, si on n'est pas à la page, on est dépassé ! Il ne faut pas se limiter à son cadre actuel, bien au contraire il faut penser «outside the box» ! Pour être un bon manager web, il faut ne pas sous-estimer sa communauté et ne pas faire attention au data.

Quelles sont les nouvelles tendances actuelles dans le monde du digital ? Et quel est l'avenir de ces métiers ?

C'est le contenu, le contenu, le contenu ... et c'est surtout le contenu vidéo, qui attire de nos jours les jeunes de plus en plus. Quant à l'avenir de ces métiers, je dirais qu'il s'agirait de l'intelligence artificielle qui permet de deviner comment l'internaute réfléchit.

Citez-nous quelques métiers du web qui cartonnent en ce moment...

Le Digital planner (c'est celui qui gère les campagnes digitales), le Social media manager (c'est celui qui élabore la stratégie globale de la marque), le content creator (c'est celui qui crée du contenu vidéo) et le data analyst (celui qui fait l'analyse des données).