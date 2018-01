Sénégal: Khalifa Dramé, initiateur du festival « Koom Koom » - « Une contribution pour la paix et le développement de la Casamance... »

interview

La 10e édition du festival « Koom Koom » s'est déroulée du 14 au 17 décembre dernier, à Ziguinchor. Pour l'initiateur de cet évènement, Khalifa Dramé, président du groupe « Gorgorlou », le festival se veut une contribution pour la paix et le développement de cette région du pays.

Le festival va, à partir de 2018, amorcer une nouvelle étape qui fera de l'événement un instrument économique autour de l'articulation de la grappe Tourisme, industries culturelles, artisanat et environnement (Ticae).

Le festival «Koom Koom» de Ziguinchor a soufflé ses dix bougies. Quel bilan faites-vous de toutes ces précédentes éditions ?

Dix ans, c'est plus que satisfaisant, puisque c'est sur plusieurs étapes. La première consistait à faire connaître le matériau calebasse aux différentes populations, mais aussi, à travers le festival, faire connaître cet instrument qui est un moyen de promotion de la destination.

A ce titre, aujourd'hui, vous allez à Ziguinchor, vous demandez le festival «Koom Koom», les gens peuvent vous indiquer. C'est un évènement attendu par l'ensemble des populations qui avaient toujours été impliquées et aujourd'hui par de nouvelles personnes.

A ce titre, cette première étape a été réussie. Maintenant, nous passons à la seconde étape. Dans les dix prochaines années, nous avons décidé de faire de ce festival un instrument économique autour de l'articulation de la grappe Tourisme, industries culturelles, artisanat et environnement (Ticae).

Nous pensons que c'est grâce à cette grappe que nous pourrions développer le tourisme puisque si on prend les statistiques au niveau mondial, l'Omt dit que les pays à vocation culturelle vont bénéficier, jusqu'aux horizons 2040, du maximum des flux touristiques mondiaux.

Le chef de l'État s'est engagé à faire de la Casamance une destination touristique prioritaire. L'ambition de l'État du Sénégal est d'apporter 3 millions de touristes par an à partir de 2023.

De notre côté, nous voulons faire venir 300.000 touristes en Casamance parce que les recettes seront, au moins, de 200 milliards de FCfa qui seront bien partagés entre l'industrie touristique, les industries culturelles, l'artisanat et l'environnement.

Voilà le combat qui vaille pour nous pendant les dix prochaines années. Nous cherchons des opportunités d'affaires, non seulement pour les acteurs du tourisme, mais aussi pour ceux de la culture, de l'artisanat et de l'environnement.

C'est pourquoi cette grappe va travailler les dix prochaines années à faire en sorte que cette grappe soit mieux articulée par les privés et par l'État parce qu'il faut un partenariat public-privé très fort pour arriver à cet objectif qui est de créer 3.500 emplois ou d'en consolider, de développer la culture.

Trois millions de touristes, c'est trois millions de produits artisanaux et artistiques à commercialiser aux différents touristes qui vont venir. Trois millions qui regardent, au moins, deux à trois spectacles ; c'est une manne financière importante pour les acteurs de la culture.

Maintenant, le packaging concerne après les acteurs du tourisme, l'hôtellerie et autres. Pour nous acteurs culturels, nous allons à la recherche d'opportunités, et le tourisme nous les offre pour développer la culture. Il y a des activités et cela de renforce les capacités.

On a besoin de beaucoup de guides pour accueillir tous ces touristes ; ce seront des guides culturels puisque ce sont eux, les détenteurs et protecteurs du patrimoine, qui seront formés pour pouvoir guider des gens. Dans les villages, les terroirs et les quartiers, nous allons former ces guides-là. Il faut également de la formation en matière de tourisme.

Ce sont des services et ils doivent être de qualité, et dans ces derniers, il y a les groupes culturels que nous allons former et équiper. Il faut les formaliser et les structurer.

On a réussi à faire en sorte que les populations s'approprient le festival. Maintenant, il faut créer les conditions d'une économie durable avec ces populations. Ce sera la seconde étape que nous allons amorcer à partir de 2018.

Ce festival a-t-il contribué à changer le paysage économique, culturel et touristique de Ziguinchor ?

Depuis quelques années, nous avons formé beaucoup d'artisans qui sont aujourd'hui disséminés partout au Sénégal. C'est déjà un impact. Les gens commencent à comprendre qu'écologiquement et au niveau environnemental, la calebasse offre beaucoup d'opportunités. C'est un symbole de notre patrimoine culturel et les gens se l'approprient petit à petit.

Beaucoup d'artistes, aujourd'hui, utilisent des batteries en calebasse. Il y a un développement de l'industrie musicale autour de la question. Économiquement, je travaille sur un projet qui s'appelle « Sur les traces de la calebasse ».

Nous faisons venir des dizaines de touristes qui viennent visiter le patrimoine culturel. A travers la calebasse, on dit qu'il n'y a jamais de mariage, de baptême ou encore de décès sans calebasse. A partir de ce moment, la calebasse devient un guide pour les touristes puisqu'ils veulent découvrir l'ensemble des cultures de ces communautés qui symbolisent et tournent autour de la calebasse.

Aujourd'hui, ce n'est plus la plage ou le soleil que les gens viennent chercher, mais plutôt la culture et les échanges. nous offrons donc à ces touristes tout ce que la calebasse est capable d'offrir dans ce domaine.

Au niveau des relations, il y a beaucoup de localités qui tournent autour du festival. Avant, c'était juste la Casamance, maintenant nous avons beaucoup de régions du Sénégal parmi lesquelles les îles du Saloum.

Nous sommes d'ailleurs en train de travailler sur un circuit Iles du Saloum-Casamance-Pays Bassari. C'est la demande du tourisme mondial. Des conventions ont été signées et nous avons organisé plusieurs symposiums.

Au plan médical, des experts sont convaincus que la calebasse comporte des propriétés essentielles pour la vie. Nous avons travaillé sur des aspects écologiques de la calebasse dans la possibilité pour celle-ci de mieux conserver ses aliments et d'amoindrir la consommation énergétique.

Nous avons aussi fait des forums sur différents aspects de la calebasse et nous sommes en train d'élargir le champ des partenaires pour amener des scientifiques, des chercheurs, des industries, à travailler sur les différentes opportunités offertes par ce matériau.

Vu l'importance accordée à la calebasse sur toute l'étendue du territoire, est-ce que vous pensez délocaliser ce festival ?

Le festival à Ziguinchor, c'est notre contribution pour la paix et le développement de cette région. C'est la région qui a besoin de la solidarité de tous les Sénégalais. Pour nous, c'était une contribution d'aller créer un outil de communication et de promotion, mais aussi un marché du tourisme de la culture des arts.

Mais, c'est aussi ce que nous menons dans les autres régions du Sénégal ; nous participons à des forums pour expliquer les bienfaits de la calebasse.

Ce festival est vraiment destiné à la Casamance, pour le moment, mais les produits de la calebasse sortent pour participer à des évènements au niveau international tout comme au niveau national.