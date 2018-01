Depuis quelques temps, des informations circulent sur les réseaux sociaux voire même auprès des populations faisant part de la nocivité ou pas du « ditakh » venant de Casamance et dont la consommation semble être dangereuse pour la santé avec des cas avérés portant atteinte à la vie de certaines personnes.

Selon un technicien horticole que nous avons rencontré sur le sujet lors d'une visite à Ziguinchor, « les populations locales savent bien faire la différence et font un tri systématique entre les deux variétés ». Samuel Badji, puisque c'est de lui qu'il s'agit, souligne que « la variété sauvage peut en effet attenter à la vie de la personne qui la consomme ».

En effet, indique-t-il, « le "ditakh", fruit du Détarium Sénégalensis, est globuleux avec un noyau assez gros couvert d'une pulpe verte, farineuse, acidulée et entremêlée de fibres ; le tout est recouvert d'une coque à briser. De plus, généralement consommé frais, en jus, en nectar, le "ditakh" est très riche en vitamine C, excellent en cas d'effort physique ou de coup de fatigue en plein milieu de la journée ».

Toutefois, explique le technicien horticole, « il existe différentes variétés de "Ditakh" et en Casamance le fruit s'identifie sous la forme comestible et non comestible.

Il n'est pas cultivé mais il pousse de façon sauvage ou non comestible dans certaines zones du "Blouf", mais plus particulièrement vers les zones frontalière avec la Guinée-Bissau où le fruit est très craint ».

C'est pourquoi, souligne Samuel Badji, « les populations locales savent bien faire la différence et font un tri systématique entre les deux variétés qui se différencient et s'apprécient au gouté juste par la faculté gustative. Posé sur la langue, le "ditakh" sauvage est très amer, à contrario de la variété comestible qui est très sucrée.

En pleine brousse, le ramassage se fait par tri et les animaux sont les premiers indicateurs de la variété sauvage de celle qui est comestible. Les bêtes sont repoussés par le gout très fort et amer de cette variété sauvage ».

D'ailleurs, fait-il noter, « en Guinée-Bissau, pays voisin, la consommation de ce produit est presque inexistant parque les populations ont du mal à faire la différence a priori entre les deux variétés ».

Pour la petite histoire, nous fait savoir notre collègue Jean-Jacques Rodriguez du bureau du Soleil de Ziguinchor, « le "ditakh" était utilisé comme preuve pour départager des personnes ou familles en conflit, surtout quand il s'agissait de sorcellerie dans un village.

A la manière du sage roi Salomon et des deux femmes qui se disputaient la maternité d'un enfant, les chefs n'hésitaient pas à mettre le fruit sur la table et demander aux personnes opposées d'en consommer pour vérifier ou infirmer une accusation fausse envers son prochain.

Le sens de l'honneur et le discernement aidant, ils pouvaient savoir de quel côté se trouvait la vérité ». Mais, aujourd'hui, la cupidité de certains commerçants ou vendeurs peut pousser à ramasser et mélanger les différentes variétés du fruit à proposer à la commercialisation ou à la transformation en jus local.

Deux fruits de même aspect mais la variété sauvage peut s'avérer vraiment dangereux pour la santé car nuisible à l'homme et aux animaux.

« C'est un véritable poison », souligne Samuel Badji. Il indique « qu'une fois de plus, comme ce fruit, l'huile de palme, le citron, le vin de palme venus de la Casamance sont souvent mélangés et vendus à Dakar ou dans les autres régions sous le label très prisé de « fruit de la Casamance ».

Le « ditakh » n'échappe pas à ce trafic de commerçants ou vendeurs mus par le gain facile ou la recherche effrénée du gain au point de mettre en péril la vie des personnes et au final ternissent l'image d'une région forte de ses potentiels et diversités.

L'implication du service des eaux et forêts est très souhaitée dans cette polémique qui défraie depuis quelques temps la chronique au Sénégal, comme nous l'a indiqué Mme Fatou Diouf, présidente du réseau des femmes transformatrices de produits locaux de Ziguinchor pour qui « les informations distillées sur les réseaux sociaux portent préjudices à leurs activités ».