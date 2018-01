Guinée Equatoriale: Affrontements entre l'armée régulière et « des mercenaires »

La semaine dernière, les premières informations faisant état d'un coup d'Etat en préparation contre le pouvoir avaient déjà été rapportées à travers le territoire national. Des sources camerounaises et diplomatiques équato-guinéennes avaient également signalé des arrestations, par la police camerounaise, d'une trentaine d'hommes armés, le 27 décembre, à la frontière entre la Guinée Equatoriale, le Cameroun et le Gabon. Et l'ambassadeur équato-guinéen au Tchad, Enrique Nsue Anguesom, en séjour à Ebibeyin pour les fêtes de fin d'année, a été arrêté le 30 décembre. Un membre de la famille du diplomate, qui a requis l'anonymat, a indiqué qu'Enrique Nsue Anguesom a été arrêté « pour des raisons d'enquête concernant les hommes interpellés ».

Dans un communiqué, un peu plus tôt, le même jour, le ministre de la Sécurité, Nicolas Obama Tchama, a annoncé qu'un « coup d'Etat » avait été déjoué. Ce coup de force serait fomenté, selon lui, par « un groupe de mercenaires étrangers », notamment tchadiens, soudanais et centrafricains, à la solde de partis de l'opposition radicale, qui ont voulu « attaquer le chef de l'Etat qui se trouvait dans le palais présidentiel de Koete Mongomo pour passer les fêtes de fin d'année ».

